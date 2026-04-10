Alanya’da 11 Nisan 2026 Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak. İşte mahalle mahalle kesinti saatleri ve detaylı liste…

Alanya elektrik kesintisi 11 Nisan 2026 programı açıklandı. İlçede farklı mahallelerde yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle gün boyu sürecek kesintiler planlandı. Sabah saatlerinde başlayacak kesintiler bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edecek.

DEMİRTAŞ VE MAHMUTLAR’DA 7 SAATLİK KESİNTİ

Planlamaya göre Demirtaş Mahallesi ile Mahmutlar Mahallesi başta olmak üzere bazı bölgelerde elektrik kesintisi saat 09.00’da başlayacak ve 16.00’ya kadar sürecek.

Etkilenecek noktalar:

- Demirtaş Mahallesi Akın, Bahçeli, Zirve Sokak ve Çölemen Sokak

- Mahmutlar Mahallesi 138 Nolu Sokak ve Keşbeleni Sokak

PAYALLAR, TÜRKLER VE EMİŞBELENİ DİKKAT

Bir diğer kesinti hattı ise saat 09.30’da başlayacak. Bu bölgelerde elektrikler 16.30’a kadar kesik olacak.

Etkilenecek mahalle ve sokaklar:

- Emişbeleni Mahallesi Makam ve Tekellek Çımaz Sokak

- Payallar Mahallesi Hamzalar ve Softalar bölgeleri

- Türkler Mahallesi Eczacı Sokak ve Kölehasanlı Caddesi

KIRSAL MAHALLELERDE GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ

Fakırcalı, Çamlıca ve Kocaveliler çevresinde de geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacak. Bu bölgelerde elektrikler sabah 09.00’dan itibaren kesilecek ve 16.00’ya kadar verilemeyecek.

Etkilenecek alanlar:

- Fakırcalı Mahallesi Hopurlu ve Kuzlatan bölgeleri

- Çamlıca Mahallesi Hacı Paşa ve Lortlar çevresi

- Kocaveliler ve Çamlıca genel hatları

KESİNTİNİN NEDENİ: YATIRIM ÇALIŞMASI

Tüm kesintilerin nedeni olarak yatırım ve altyapı çalışmaları gösterildi. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yapılacağını belirtti.

Özellikle uzun sürecek kesintiler nedeniyle vatandaşların önlem alması isteniyor. Günlük yaşamda bu tür kesintiler; evdeki gıdaların korunmasından, esnafın iş planına kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor.

Şarj cihazları, elektrikli ev aletleri ve özellikle küçük işletmeler için hazırlık yapılması… önemli.

Kısacası gün içinde elektrik olmayacak saatleri bilmek işi kolaylaştırır.