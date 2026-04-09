Alanya’da belediyeye ait olduğu öne sürülen bordür taşlarının bir muhtarın arazisinde bulunduğu iddiası sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Muhtar, kendisine yönelik bir komplo kurulduğunu öne sürdü.

Alanya’da bir sağlık ocağı çevre düzenlemesi kapsamında sökülen bordür taşlarının bir muhtarın arazisinde bulunduğu iddiası gündemdeki yerini korurken, olayla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hakkında iddialar ortaya atılan muhtar, söz konusu durumun bir iftira ve komplo olduğunu savundu.

“HUSUMETLİ KİŞİLER TARAFINDAN KURULMUŞ BİR OYUN”

Muhtar yaptığı açıklamada, kendisiyle husumeti bulunan bir kişi tarafından hedef alındığını öne sürdü. İddiaya göre aynı kişi, yaklaşık 7 ay önce de benzer bir olay olduğunu ekledi.

“Bu ilk değil” diyen muhtar, yaşananların tesadüf olmadığını belirterek, “Bana karşı planlı bir şekilde hareket ediliyor” ifadelerini kullandı.

“7 AY ÖNCEKİ DOSYA HALA SONUÇLANMADI”

Muhtar, 7 ay önce yaşanan benzer olayla ilgili açılan dosyanın henüz sonuçlanmadığını hatırlattı. Aynı süreç devam ederken yeni bir olayın ortaya çıkmasını ise “manidar” olarak değerlendirdi.

“O dosya hâlâ sonuçlanmadı. Tam bu süreçte aynı şeyin tekrar yaşanması düşündürücü” dedi.