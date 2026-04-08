Göztepe - Galatasaray maçı 8 Nisan 2026 Çarşamba saat 20:00'de oynanıyor. Süper Lig karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nde oynanacak.

Süper Lig 27. Hafta maçında karşı karşıya gelecek olan iki ekip için karşılaşma kritik önem taşıyor. Ligde Göztepe 5. sırada, Galatasaray ise 1. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK

Süper Lig 27. Hafta mücadelesinin tarihi maraton fikstürünün belirlenmesiyle netlik kazandı.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Mücadele Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nde oynanacak. Stadyumun kapıları, taraftarların erken giriş yapabilmesi için maçtan çok önce açılacak.

İzmir'da oynanacak karşılaşma için tribün doluluğunun yüksek olması bekleniyor.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Şifreli yayın aboneliği olmayan futbolseverler için legal canlı izleme alternatifi olarak yayıncı platformun resmi dijital uygulaması kullanılabilir.

GÖZTEPE VE GALATASARAY FORM DURUMU

Göztepe: Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Galatasaray: Son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet kaydetti.

Lig sıralamasında Göztepe 46 puan, Galatasaray ise 64 puanla mücadele ediyor.

MUHTEMEL 11'LER VE YILDIZ OYUNCULAR

Göztepe cephesinde öne çıkan isimler: Juan, Janderson, Malcom Bokélé. Bu oyuncular maçın seyrini belirleyebilecek isimler arasında.

Galatasaray cephesinde dikkat çeken oyuncular: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan. Tecrübeli isimlerin takımına katacağı katkı maçın yönünü etkileyebilir.

Göztepe kanadında Malcom Bokélé sakatlığı süren isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray tarafında ise Victor Osimhen, Gabriel Sara, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı sakatlık veya cezalı durumu nedeniyle forma giyemeyebilir.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON KARŞILAŞMALAR

Son 5 karşılaşmada Galatasaray 3, Göztepe 1 galibiyet elde etti.

Geçmiş istatistikler ne olursa olsun, her maç kendi hikayesini yazıyor; futbolun en sevilen yanı da bu olsa gerek.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Göztepe, Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Maç, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek.

Tüm gözler artık sahaya çevrildi. Hakem düdüğüyle birlikte futbolseverler heyecanlı bir karşılaşma izlemek için hazırlanıyor.

MAÇI NEREDEN VE NASIL TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Stadyuma gidemeyen futbolseverler maçı evden, kafelerden veya yayıncı kuruluşun resmi dijital platformundan takip edebilir.

Skor güncellemeleri ve önemli anlar için canlı skor uygulamaları da bir alternatif olarak öne çıkıyor.