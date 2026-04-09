Muğla’da bir restoranda yaşanan olay, yerel siyaset gündemine yeni bir tartışma başlığı ekledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman, yemek sırasında yaşadığı tartışmanın ardından darp edildi. Olayın, Ataman’ın kendisini “belediye başkan yardımcısı” olarak tanıtmasıyla başladığı öne sürüldü.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İddiaya göre Ataman, restoranda görev yapan garsonla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya girdi. Bu sırada “Ben belediye başkan yardımcısıyım” ifadelerini kullandığı ileri sürülen Ataman ile mekânda bulunan diğer kişiler arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan bazı kişiler Ataman’a müdahalede bulundu. Olay sırasında Ataman’ın darp edildiği bildirildi.

YEREL SİYASETTE YANKI BULDU

Yaşanan gelişme, özellikle yerel yönetimlerde görev alan isimlerin kamuya açık alanlardaki tutumlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Turizm kenti Muğla’da yaşanan bu olayın, benzer şekilde Antalya ve Alanya gibi yoğun ziyaretçi alan bölgelerde kamu görevlilerinin davranışlarına yönelik hassasiyeti artırabileceği değerlendiriliyor.

Olayın nasıl başladığı ve tarafların iddialarıyla ilgili net bilgilerin, yapılacak resmi açıklamalar sonrası ortaya çıkması bekleniyor.