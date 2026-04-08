Antalya ve Alanya’da yatırımcılar ekran başında: 8 Nisan altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş sürüyor

8 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Özellikle gram altın ne kadar oldu ve çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL soruları, Antalya ve Alanya’daki yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

GRAM ALTIN 3 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Spot piyasada gram altın 6.961 TL seviyesine kadar çıkarak son 3 haftanın zirvesini gördü. Fiziki piyasada ise rakam kısa süreliğine 7.085 TL’yi test etti.

Bir kuyumcu esnafı, “Sabah açtık, fiyat bir anda yukarı gitti. Gelen soruyor ama alan az” dedi. Piyasa biraz temkinli gibi.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLUYOR

Altındaki yükselişte küresel ekonomik belirsizlikler ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme etkili oluyor. Yatırımcılar, dalgalı piyasalarda yeniden güvenli liman altın tercihine yöneliyor.

Ons altındaki hareketlilik de iç piyasayı doğrudan etkiliyor. Döviz kuru ile birlikte altın fiyatlarında hızlı değişimler yaşanabiliyor.

Bu iş biraz da psikoloji gibi… Sabah düşecek deniyor, öğlene kalmadan yükseliyor.

8 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Günün ilk saatlerinde açıklanan 8 Nisan altın fiyatları canlı veriler şu şekilde:

Gram altın: 6.872,90 TL

6.872,90 TL Çeyrek altın: 11.833,00 TL

11.833,00 TL Yarım altın: 23.561,00 TL

23.561,00 TL Tam altın: 43.740,69 TL

43.740,69 TL Cumhuriyet altını: 46.912,00 TL

46.912,00 TL Gremse altın: 109.687,16 TL

109.687,16 TL Ons altın: 4.798,82 dolar

ALANYA’DA ALTIN HAREKETLİLİĞİ

Alanya’da düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları 2026 canlı takip daha da önem kazandı. Vatandaşlar hem yatırım hem de takı amaçlı alım için fiyatları anlık izliyor.

Bir vatandaş, “Geçen ay alsaydım daha iyiydi… şimdi bakıyoruz sadece” diye konuştu.

Özellikle küçük yatırımcı, yükselişin devam edip etmeyeceğini kestirmekte zorlanıyor. Ve kimse net konuşamıyor.

FİYATLAR DALGALANMAYA DEVAM EDECEK

Uzmanlara göre altın fiyatları, döviz kuru ve küresel gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürecek. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli ani hareketlere karşı dikkatli olması gerekiyor.