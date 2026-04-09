Adana’da gölette bulunan kadın cesedinin ardından ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Muhtarın itirafı soruşturmanın yönünü değiştirdi.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde günlerdir konuşulan olayda, bir gölette bulunan kadın cesedinin ardındaki gerçek ortaya çıktı. 27 yaşındaki Bahar Aksüt’ün, mahalle muhtarı ile yaşadığı ilişki sonrası çıkan tartışmada hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sadece bir cinayet değil… Aynı zamanda küçük bir ilçede, herkesin birbirini tanıdığı bir yerde yaşanan derin bir güven kırılması. İnsanların “böyle şeyler burada olmaz” dediği yerlerden biri.

CESEDİ ÇOBANLAR BULDU

5 Nisan’da Kürebeli Yaylası’nda hayvan otlatan çobanlar, gölette hareketsiz yatan bir kadını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede olayın sıradan bir ölüm olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Ceset Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KİMLİĞİ 9 GÜN SONRA NETLEŞTİ

Soruşturma ilerledikçe, cesedin 9 gün önce kaybolan Bahar Aksüt’e ait olduğu tespit edildi. Erzincan’dan Tufanbeyli’ye geldiği öğrenilen Aksüt’ün ilçede bir işletmede çalıştığı ve 1 çocuk annesi olduğu belirtildi.

Otopsi raporu ise olayın boyutunu tamamen değiştirdi. Genç kadının hamile olduğu ve 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

İLİŞKİ DETAYI SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Aksüt’ün, Yeni Cami Mahallesi muhtarı Mustafa Arıkan ile ilişki yaşadığı belirlendi. Bu bilgi üzerine soruşturma genişletildi.

İddiaya göre Arıkan, Aksüt’ün hamile kalmasının ardından bebeğin aldırılması için baskı yaptı. Ancak genç kadının bu isteği kabul etmemesi üzerine olay büyüdü.

İTİRAF GELDİ

Gözaltına alınan muhtar Mustafa Arıkan, sorgusunda cinayeti kabul etti. İfadesine göre, Aksüt ile gölet çevresinde buluştu, tartışma çıktı ve genç kadını bıçakladı.

Sonrasında cesedi gölete attığını söyledi.

Yanında bulunan kişilerin olay anında orada olmadığını savundu. Ama…

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Arıkan’ın arkadaşları Vural Ö. ve Kader K. de gözaltına alındı. İki isim, cinayetten sonradan haberdar olduklarını öne sürdü.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden:

Mustafa Arıkan: Cinayet

Vural Ö. ve Kader K.: Cinayete yardım

suçlamalarıyla tutuklandı.

Böyle olaylar genelde uzak gelir insana. Televizyonda izlenir, geçilir… Ama küçük bir ilçede, bir muhtarın adıyla anılınca iş değişiyor.

Bir yanda doğmamış bir çocuk, diğer yanda biten bir hayat.