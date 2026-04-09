İHTİYAÇ sahibi öğrencileri okutma, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etme ve gençleri koruma gibi amaçlarla Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nı kurarak dayanışma faaliyetlerine hız veren Mehmet Şahin, her kesimden aylardır devam eden tebrik ve teşekkür ziyaretlerine kısa bir ara vererek Ankara'ya gitti.

'YARGIDA BAĞIMSIZLIK' MESAJI

Şahin'in Ankara'daki ilk durağı Yargıda Birlik Derneği Başkanı, T.C. Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Dr. Birol Kırmaz oldu. Şahin, makamında ziyaret ettiği yakın dostu Kırmaz'la ilgili sosyal medya mesajında "Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür eder, yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması noktasındaki başarılı çalışmalarının devamını dilerim" dedi.

POYRAZ'LA ALANYA'YI KONUŞTULAR

Şahin'in sonraki durağı İYİ Parti Genel Merkezi oldu. Şahin, burada Antalya Milletvekili ve İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ı ziyaret etti. Uzun uzun Alanya'nın beklentilerinin de konuşulduğu Şahin-Poyraz buluşması yaklaşık 2 saat sürdü. Şahin, bu buluşmaya ilişkin sosyal medya mesajında "Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür eder, bölgemiz ve ülkemize yönelik başarılı çalışmalarının devamını dilerim" dedi.

ANKARA'DA CENGİZ PAŞA İLE DE BULUŞTU

Şahin, yakın dostu olan Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız'ı da makamında ziyaret etti. Şahin, Alanya ile ilgili bilgiler de verdiği Tümgeneral Cengiz Yıldız'ı ziyaretine ilişkin sosyal medya mesajında "Nazik kabulleri ve samimi misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederken, kamu düzeni, güvenlik ve vatandaşlarımızın huzuruna yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalarının devamını dilerim" dedi.

Şahin'in Ankara temasları sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi