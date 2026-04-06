Altın fiyatları son haftalarda beklenenin tersine hareket ediyor. ABD-İsrail-İran gerilimi nedeniyle yükselmesi beklenen altın, aksine düşüş eğilimine girdi. Özellikle gram altın fiyatı 6.400 TL seviyelerine kadar geriledi ve ardından sınırlı bir toparlanma gösterdi.

Geçtiğimiz haftayı 6 bin 704 TL seviyesinde kapatan gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Sabah saatlerinde 6 bin 679 TL seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Haftanın ilk işlem gününde piyasalar negatif bir seyir izliyor. Saat 09.35 itibarıyla gram altın, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 gerileyerek 6.679 TL seviyesinde dengelendi.

Bir süredir dalgalı seyreden altın piyasasında yatırımcılar özellikle “6 Nisan 2026 gram altın fiyatı ne kadar?” sorusuna odaklanmış durumda.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI

Güncel verilere göre piyasada diğer altın türlerinde de benzer bir tablo görülüyor:

Çeyrek altın 11.455 TL seviyesinden satılırken,

Cumhuriyet altını 45.693 TL bandında işlem görüyor.

Detaylı alış-satış fiyatları ise şöyle:

GRAM ALTIN

Alış: 6.659,23 TL

Satış: 6.660,11 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.893,54 TL

Satış: 11.144,16 TL

YARIM ALTIN

Alış: 21.719,00 TL

Satış: 22.288,32 TL

TAM ALTIN

Alış: 44.313,00 TL

Satış: 45.571,00 TL

ONS ALTIN VE KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ

Altının ons fiyatı da düşüş eğiliminde. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.659 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu düşüşte birkaç önemli faktör öne çıkıyor:

Doların güçlenmesi

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması

ABD tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi

Bir de işin petrol tarafı var… Hürmüz Boğazı krizi sonrası enerji fiyatları yükseldi ama altın beklenen tepkiyi veremedi.

Garip aslında. Normalde böyle dönemlerde altın koşar… ama bu sefer sanki frene basılmış gibi.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI PİYASAYI GERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarıyla piyasaların odağına yerleşti. Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar jeopolitik riskleri artırsa da, altın fiyatlarında beklenen yükselişi tetiklemedi.

ALANYA’DA YATIRIMCI NE YAPIYOR?

Alanya’da kuyumcularda da hareketlilik var. Özellikle düğün sezonu yaklaşırken vatandaş hem yatırım hem ihtiyaç arasında sıkışmış durumda.

Bir esnaf kısa kısa söyledi: “Alan bekliyor, satan pişman…”

Net bir yön yok. Şimdilik.

PİYASALAR BUGÜN HANGİ VERİYİ BEKLİYOR?

Analistler, bugün piyasaların yönünü belirleyecek kritik verileri işaret ediyor. Türkiye’de reel efektif döviz kuru, ABD’de ise ISM hizmet PMI verisi yakından izlenecek.

Bu verilerin ardından altın fiyatlarında yeni bir hareket başlayabilir.

Ya yukarı kıracak… ya da biraz daha geri çekilecek.

Şimdilik herkes ekran başında.