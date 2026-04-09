Alanya’da gündeme düşen bir iddia, mahallede kısa sürede yayıldı. İddiaya göre bir sağlık ocağının çevre düzenlemesi sırasında belediye ekiplerince dökülen bordür taşları, aynı mahallede bulunan bir muhtarın arazisinde bulundu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildiği gelen iddialar arasında.

TAŞLAR NASIL ORAYA GİTTİ?

Mahalle sakinleri arasında konuşulanlara göre, taşların sağlık ocağı çevresinde döküldükten sonra farklı bir noktaya götürüldüğü iddia ediliyor. Ancak bu sürecin kim tarafından ve nasıl gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmış değil.