ABD-İran hattındaki geçici ateşkes sonrası yeniden hareketlenen gram altın fiyatları yatırımcının odağına yerleşti. İslam Memiş, kısa vadeli sert hareketlere karşı uyardı; 6.500-7.000 TL bandını alım fırsatı olarak gördüğünü söyledi.

Altın piyasasında son dakika gelişmeleri yatırımcı tarafından yakından izlenirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni değerlendirmesiyle dikkat çekti. ABD-İran hattında ilan edilen geçici ateşkesin ardından ons altında toparlanma görülürken, iç piyasada gram altın yeniden yüksek seviyelerde işlem görmeye başladı.

Memiş, özellikle kısa süreli yükseliş ve düşüşlere bakarak karar verilmemesi gerektiğini söyledi. Piyasadaki sert hareketlerin kalıcı trendmiş gibi okunmasının yatırımcıyı yanıltabileceğini savunan Memiş, “Aldanmayın” uyarısıyla dikkat çekti. Altın almayı düşünen küçük yatırımcı için asıl tartışma da burada başlıyor: Bu hareket yeni bir rallinin başlangıcı mı, yoksa dalgalı sürecin bir başka ayağı mı?

GRAM ALTINDA HANGİ SEVİYELERİ İŞARET ETTİ?

İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede gram altında 6.500-7.000 lira aralığını alım fırsatı olarak görmeye devam ettiğini söyledi. Kısa vadede gram altının yeniden 7.000 lira çevresine oturabileceğini, sonrasında ise 7.000-8.000 lira bandında dalgalanmanın gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Memiş’in en çok konuşulan çıkışı ise uzun vadeli hedeflerinde geri adım atmaması oldu. Uzman isim, gram altında 10.000 TL beklentisini koruduğunu belirtti. Bu tür çıkışlar piyasada sık duyuluyor ama yatırımcının cebine yansıyan taraf başka; özellikle Alanya ve Antalya gibi fiziki altın alımının güçlü olduğu bölgelerde işçilik farkı, makas aralığı ve kuyumcu satış fiyatı yatırım kararını doğrudan etkiliyor.

“TEPKİ YÜKSELİŞLERİNE ALDANMAYIN” MESAJI

Memiş’e göre piyasada görülen her sert yukarı hareket kalıcı bir trend anlamına gelmiyor. Bu nedenle yatırımcıların özellikle tepki yükselişlerine kapılarak acele karar vermemesi gerektiğini vurguladı. Uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini söyleyen Memiş, profesyonel yatırımcı refleksiyle hareket edilmesinin daha sağlıklı olacağını ifade etti.

Bir başka deyişle, piyasada herkes “uçacak” dediğinde değil, herkes geri çekilmeyi konuşurken pozisyon almanın daha rasyonel olduğunu savunuyor. Bu yaklaşım, son dönemde altın fiyatları neden yükseliyor ve gram altın daha da artar mı sorularını arayan okurlar için de doğrudan yanıt niteliği taşıyor.

ONS ALTINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Küresel tarafta ise altın fiyatlarını yalnızca jeopolitik başlıklar değil, ABD enflasyon verileri, faiz beklentileri ve doların seyri de belirliyor. Ateşkes haberleri sonrası ons altında toparlanma görülse de piyasa hâlâ kırılgan. Bu yüzden iç piyasada görülen her yükselişin tek başına kalıcı bir boğa piyasası işareti olarak okunması zor.

Bugün. Bir anda yukarı giden fiyat kadar, aynı hızla geri gelen fiyat da yatırımcının kafasını karıştırıyor.

GÜMÜŞ İÇİN DE İDDİALI HEDEF VERDİ

İslam Memiş sadece altın değil, gümüş fiyatları için de dikkat çeken bir çerçeve çizdi. 2026’yı gümüşte “toplama yılı” olarak tanımlayan Memiş, ons gümüşte yıl sonuna kadar 96 dolar direncinin izleneceğini söyledi. Gram gümüşte ise 135-140 lira seviyelerini gündemde tuttu.

Bu yorum, özellikle son dönemde “altın mı gümüş mü daha çok kazandırır” araması yapan yatırımcılar açısından öne çıkıyor. Çünkü altın-gümüş rasyosundaki değişim, birikimini tek üründe tutmak istemeyenler için yeni bir denge arayışını da beraberinde getiriyor.

PİYASADA SON DURUM NEYİ GÖSTERİYOR?

9 Nisan 2026 itibarıyla uluslararası piyasalarda ons altın 4.700 doların üzerindeki seyrini korurken, yurt içinde gram altın da yeniden 6.700 TL seviyelerinin üzerinde fiyatlandı. Bu tablo, jeopolitik haber akışı ile iç piyasa fiyatlamasının birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Ancak Kapalıçarşı fiyatı ile ekran fiyatı arasında fark oluşabildiği için yatırımcıların alım-satım kararında makasa dikkat etmesi gerekiyor.

Birçok kişi için mesele sadece yatırım değil. Düğün yapacak aile, borç kapatmak için altın bozduracak esnaf, çocuğuna birikim yapan anne-baba... O yüzden bu haber artık yalnızca piyasa haberi değil.

ALTIN ALACAKLAR NELERE DİKKAT EDİYOR?

Gram altın alım fırsatı arayan yatırımcı için uzman görüşü kadar piyasa koşulları da belirleyici oluyor. Fiyatın geldiği seviye, jeopolitik riskin sürüp sürmeyeceği, ABD verileri ve içeride döviz kuru birlikte izleniyor. Memiş’in mesajı ise net: kısa vadeli hareketlere bakıp panik yapılmamalı, özellikle ani sıçramalar tek başına “kaçırma korkusu” üretmemeli.

Yani özetle, piyasada hareket var ama bu hareketin yönü kadar kalıcılığı da sorgulanıyor. Ve asıl soru hâlâ masada: Bu gerçekten son fırsat mı, yoksa yeni bir dalgalanmanın eşiği mi...

KAYNAK NEYE DAYANIYOR?

Haber, İslam Memiş’in 9 Nisan 2026 tarihli değerlendirmeleri ile güncel altın piyasası verileri temel alınarak hazırlandı. Küresel fiyatlamada ateşkes sonrası ons altın hareketi, yurt içinde ise güncel gram altın seviyesi birlikte değerlendirildi.