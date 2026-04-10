Tütün ürünlerinin üretiminden satışına kadar her aşamayı kademeli olarak bitirmeyi hedefleyen ve 2040 yılında tam yasağı öngören yeni yasa tasarısı, turizmin başkenti Alanya'da büyük yankı uyandırdı. Son aşamaya gelen 41 maddelik taslak, hem vatandaşın günlük alışkanlıklarını hem de ilçe ekonomisinin belkemiği olan yeme-içme sektörünü derinden etkileyecek.

SAHİL VE KAFELERDE YENİ DÖNEM

Yasağın sınırları kapalı mekanların çok ötesine taşıyor. Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde, kalabalık restoran ve kafelerin açık oturma alanlarında sigara tüketimi büyük oranda tarih olacak. İşletme sahipleri artık müşterilerine diledikleri gibi açık havada sigara içme imkanı sunamayacak.

YÜZDE 10 ŞARTI VE SIFIR HİZMET

Taslak metin, mekanlara sadece kısıtlı bir esneklik tanıyor. Alanya'daki işletmeler, toplam alanlarının en fazla yüzde 10'unu geçmeyecek ve 20 metrekareyi aşmayacak özel izole bölümler kurabilecek. Ancak bu alanlara 18 yaşından küçüklerin girmesi kesinlikle yasaklanırken, içerideki tiryakilere yiyecek veya içecek servisi yapılmasına da müsaade edilmeyecek.

OTELLERE 'ÖZEL ODA' ZORUNLULUĞU

Milyonlarca turisti ağırlayan Alanya konaklama sektörü de bu radikal kararlardan payını alıyor. Otellerde sigara içilmesi, sadece bu amaçla tasarlanmış özel odalarla sınırlandırılacak. Bu hamleyle tesislerde dumansız hava sahasının mutlak şekilde korunması ve turizm standartlarının değiştirilmesi hedefleniyor.

YASAĞI DELENİN CEBİ YANACAK

Kısıtlamaların kağıt üzerinde kalmaması için ağır yaptırımlar devreye giriyor. Belirlenen kuralları ihlal ederek yasaklı alanlarda tütün ürünü tüketenlere anında 5 bin TL idari para cezası kesilecek. Turistik yoğunluğun yüksek olduğu Alanya gibi bölgelerde denetimlerin çok daha sıkı tutulması planlanıyor. Satış noktasında da kurallar sertleşirken; tütün ürünleri marketlerde gizli dolaplarda tutulacak, yaş teyidi gerektiren elektronik sistemler üzerinden satılacak.