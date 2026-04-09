Oba Mahallesi’nde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, patronunu bıçaklayan şoför çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olay nasıl gelişti?

Antalya Alanya'da bir tur şirketinde çalışan şoför ile patronu arasında çıkan tartışma, bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. Olay, Oba Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre, şoför R.A. (61) ile patronu D.Ş. (49) arasında henüz netleşmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakla saldırdı

Kavga sırasında R.A., yanında bulunan bıçakla patronunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan D.Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor.

Şüpheli tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu tür olaylar son dönemde özellikle iş ilişkilerinde yaşanan gerilimleri de yeniden gündeme getiriyor. Tartışmaların bu noktaya gelmesi…