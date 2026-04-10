Alanya’da açık alanlarda sigara yasağı tartışılıyor. 2040 hedefiyle tütün kullanımına kademeli kısıtlama planı, hem işletmeleri hem vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Alanya sigara yasağı 2026 düzenlemesi kapsamında gündeme gelen yeni taslak, kentte günlük hayatı doğrudan etkileyebilecek maddeler içeriyor. Türkiye genelinde hazırlanan ve henüz yürürlüğe girmemiş olan çalışma, özellikle turizm bölgelerinde daha sıkı uygulamaların önünü açabilir.

AÇIK ALANLARDA SİGARA SINIRLAMASI GÜNDEMDE

Taslak düzenlemeye göre sadece kapalı alanlar değil, açık alanlarda sigara içme yasağı Alanya başlığı altında yeni kısıtlamalar gündeme geliyor. Kafe, restoran ve sahil işletmelerinde sigara kullanımının ciddi şekilde sınırlandırılması planlanıyor.

Özellikle yaz sezonunda yoğun olan sahil bölgelerinde denetimlerin artırılması konuşuluyor. Bu durum, hem işletme sahiplerini hem de tiryakileri doğrudan ilgilendiriyor.

İŞLETMELERDE YÜZDE 10 SINIRI

Yeni düzenleme taslağına göre işletmelerde sigara tamamen kaldırılmıyor ancak ciddi sınırlamalar getiriliyor. Buna göre:

Sigara içilebilecek alanlar, işletmenin yüzde 10’unu ve 20 metrekareyi geçemeyecek. Bu alanlar izole olacak, 18 yaş altı kişiler alınmayacak ve herhangi bir servis yapılmayacak.

Birçok işletmeci şimdiden “bu alanı nasıl ayıracağız” diye düşünüyor.

OTELLERDE SİGARA İÇİN ÖZEL ODA MODELİ

Turizm kenti Alanya’da oteller için de ayrı bir model öngörülüyor. Buna göre sigara içilen otel odaları sadece belirli sayıda ve özel olarak ayrılmış olacak.

Bu uygulamayla hem turizm gelirlerinin korunması hem de dumansız hava sahasının genişletilmesi hedefleniyor.

UYMAYANA 5 BİN TL CEZA

Taslakta yer alan en dikkat çekici başlıklardan biri de ceza uygulaması. Yasak alanlarda sigara içenlere 5 bin TL idari para cezası kesilmesi planlanıyor.

Denetimlerin özellikle turistik bölgelerde yoğunlaştırılması bekleniyor. Yani sahilde sigara yakan biri ciddi bir ceza ile karşılaşabilir.

SATIŞLARDA YENİ DÖNEM

Düzenleme sadece kullanım alanlarını değil, satış şeklini de değiştiriyor. Buna göre:

Tütün ürünleri kapalı dolaplarda satılacak ve ürünler dışarıdan görünmeyecek. Ayrıca satışlar elektronik sistem üzerinden yapılacak ve yaş doğrulaması zorunlu olacak.

2040 HEDEFİ: TAM YASAK

Taslağın en uzun vadeli hedefi ise 2040 yılı. Buna göre Türkiye genelinde tütün ürünlerinin tamamen yasaklanması planlanıyor.