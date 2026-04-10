Çok sayıda yerleşik yabancının yaşadığı ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden Alanya kamuoyunun da radarında olan küresel Epstein skandalında sıcak bir gelişme yaşandı. ABD First Lady'si Melania Trump, Beyaz Saray'da aniden düzenlediği basın toplantısıyla hakkındaki karanlık söylentilere noktayı koydu. Seks ticareti suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkilendirilmesine sert tepki gösteren Trump, tüm bu asılsız iddiaların derhal son bulması gerektiğini duyurdu.

HEDEFTEKİ İSİMDEN 'İTİBAR SUİKASTI' ÇIKIŞI

Eşi Donald Trump ile kendisini Epstein’in tanıştırdığı yönünde medyada yayılan haberleri kesin bir dille reddeden First Lady, yürütülen kampanyayı kendisine yönelik kötü niyetli bir 'itibar suikastı' olarak tanımladı. İstismar ağının hiçbir aşamasında yer almadığının altını çizen Melania Trump, Epstein'in karanlık faaliyetlerinden haberdar olmadığını ve kurbanlar arasına girmediğini açıkça belirtti.

2002 YILINDAKİ GİZEMLİ E-POSTA

Olayın en çok merak edilen düğümlerinden biri olan Ghislaine Maxwell bağlantısı da First Lady'nin merceğindeydi. Epstein’in cezaevindeki suç ortağı Maxwell ile sızdırılan "Epstein Dosyaları"ndaki 2002 tarihli elektronik posta yazışmasına açıklık getiren Trump, ortada büyütülecek bir durum olmadığını ifade etti. First Lady, söz konusu yazışmanın sadece sıradan ve kibar bir yanıttan ibaret olduğunu, Maxwell'i yakından tanımadığını öne sürdü.

KONGREYE ÇAĞRI: GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

Sürpriz açıklamanın en çarpıcı boyutu ise insan ticareti ve istismar ağından kurtulan mağdurlara yönelik tarihi çağrı oldu. Amerikan Kongresi'ni acil göreve çağıran First Lady, hayatta kalan kurbanların yeminli ifade vermesinin önünün açılmasını talep etti. İsteyen her kadının yaşadıklarını kamuoyu önünde anlatma hakkı olduğunu vurgulayan Trump, "Ancak bu ifadeler Kongre kayıtlarına kalıcı olarak geçerse gerçeklere tam anlamıyla ulaşabiliriz" diyerek tartışmalara yeni ve sarsıcı bir boyut kazandırdı.