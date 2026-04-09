Antalya Valiliği’nden kritik uyarı geldi. Bu gece saatlerinden itibaren Alanya’nın yüksek kesimlerinde zirai don riski var. Özellikle üreticiler için dikkat edilmesi gereken saatler açıklandı.

Alanya’da tarımla geçinen birçok kişi için kritik bir gece başlıyor. Antalya Valiliği, Meteoroloji verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, ilin iç ve yüksek kesimlerinde zirai don beklendiğini duyurdu. Uyarı özellikle Alanya’nın yayla ve rakımı yüksek mahallelerinde yaşayan üreticileri doğrudan ilgilendiriyor.

Akşam saatlerinden sonra hava hızla soğuyacak. Gündüz hissedilmeyen düşüş, gece bir anda etkisini gösterebilir. Bu da özellikle açık alanda üretim yapanlar için risk anlamına geliyor.

DON RİSKİ BU GECE BAŞLIYOR

Valilik tarafından paylaşılan bilgilere göre don uyarısı belirli bir zaman aralığını kapsıyor:

Başlama: 9 Nisan 2026 Perşembe – 21.00

Bitiş: 10 Nisan 2026 Cuma – 09.00

Yani risk, gece boyunca etkili olacak ve sabah saatlerine kadar devam edecek. Özellikle sabaha karşı sıcaklıkların en düşük seviyeye inmesi bekleniyor.

ALANYA’NIN YÜKSEK MAHALLELERİ DAHA RİSKLİ

Uyarı Antalya genelini kapsasa da Alanya’nın yüksek rakımlı mahalleleri için durum biraz daha hassas. Yayla bölgelerinde sıcaklık düşüşü daha sert hissediliyor.

Özellikle şu ürünler risk altında:

avokado, muz, narenciye, sebze fideleri ve örtü altı üretim

Hafif bir don bile bu ürünlerde ciddi zarar oluşturabiliyor. Bir gecelik soğuk, aylarca verilen emeği etkileyebiliyor.

Bazı üreticiler için bu sadece bir hava olayı değil… sezonun kaderi gibi.

ÜRETİCİLER İÇİN KRİTİK ÖNLEMLER

Yetkililer ve uzmanlar, özellikle küçük üreticilerin bu süreçte dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Alınabilecek başlıca önlemler şöyle:

Seralarda ısı kontrolü sağlanmalı

Hassas ürünler örtü ile korunmalı

Açık alandaki fideler kontrol edilmeli

Sulama ve örtüleme yöntemleri değerlendirilmeli

Birçok kişi bu tür uyarıları hafife alıyor ama… sabah kalktığında ürününü kaybetmiş olan çok.

VALİLİKTEN AÇIK ÇAĞRI

Antalya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklık tahminlerinin düzenli takip edilmesini istedi. Özellikle kırsalda yaşayan ve tarımla uğraşan vatandaşların tedbirsiz yakalanmaması gerektiği vurgulandı.

Gece soğuk olacak. Ama mesele sadece hava değil… geçim.

Yetkililer kısa ve net konuştu: “Tedbirinizi alın.”