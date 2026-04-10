Bölgesel savaşın yarattığı ekonomik baskı sürerken, Merkez Bankası döviz tarafındaki likiditeyi güçlendirmek için altın rezervlerine dayalı adımlarını artırdı. Son haftadaki hareket, rezerv kompozisyonunda gözle görülür bir kaymaya işaret ediyor. Özellikle de “swap hariç net rezerv” kalemindeki gerileme, piyasanın yakından izlediği başlıklardan biri oldu.

ALTIN SATIŞI 57,3 TONA DAYANDI

Ekonomistlerin Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 3 Nisan haftasında 9,5 tonluk yeni altın satışı gerçekleştirildi. Böylece toplam altın satışı 57,3 ton seviyesine yükseldi.

ALTIN KARŞILIĞI SWAP: 75,7 TON, 19,5 MİLYAR DOLAR

Veriler, altın karşılığı döviz swap işlemlerinin toplam hacminin 75,7 ton olarak ölçüldüğünü gösteriyor. Bu işlemlerin piyasaya sağladığı toplam dolar likiditesi ise yaklaşık 19,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

REZERVLER ARTTI AMA TABLO SWAP’A İŞARET EDİYOR

Haftalık para ve banka istatistiklerine göre toplam rezervler 6,3 milyar dolar artarak 161,6 milyar dolara çıktı. Ancak bu artışın arkasında swap işlemlerinin etkisi bulunduğu vurgulanıyor.

Brüt döviz rezervleri 58,4 milyar dolara yükselirken, altın rezervleri değerleme etkisiyle 103,2 milyar dolara çıktı.

SWAP HARİÇ NET REZERV 18,4 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Merkez Bankası’nın “kendi kaynaklarını” daha net gösterdiği kabul edilen swap hariç net rezervler, bir önceki haftaya göre düşerek 18,4 milyar dolar seviyesine indi. Yani manşet rezerv artışı var ama işin aslı, biraz daha karışık.

YURT İÇİNDE DÖVİZ TALEBİ: ARTIŞIN AĞIRLIĞI ŞİRKETLERDE

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında, parite etkisinden arındırıldığında 2,7 milyar dolarlık artış görüldü. Bu artışın 2,5 milyar dolarlık kısmının tüzel kişilerden (şirketlerden) gelmesi, reel sektörün döviz talebinin sürdüğüne işaret ediyor.

Bir banka şubesinde konuşan bir vatandaş, “Döviz duruyor mu, durmuyor… Biz de bakıyoruz işte” diye kısa kesti.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) tarafında ise toplam tutar 1,51 trilyon liraya geriledi ve genel görünüm yataya yakın seyretti.

YABANCI ÇIKIŞI SÜRÜYOR: TAHVİLDE 784 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Ekonomim’in aktardığına göre, savaşın başlamasından bu yana yabancı sermaye tarafında görülen çıkış eğilimi 3 Nisan haftasında da devam etti. Buna göre yabancı yatırımcılar geçen hafta 784 milyon dolarlık devlet tahvili ve 217 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı.

27 Şubat’tan bu yana toplam çıkışın; tahvilde 6,9 milyar dolar, hissede 1,3 milyar dolar olmak üzere 8,2 milyar dolara ulaştığı hesaplanıyor.

Bu tür rezerv ve döviz talebi verileri, Alanya ve Antalya gibi turizm gelirine duyarlı şehirlerde de yakından izleniyor. Çünkü kur ve finansman koşullarındaki her oynama; işletmenin maliyetinden, vatandaşın faturasına ve kiraya kadar uzanan zincirde bir şekilde hissedilebiliyor, ya da en azından…