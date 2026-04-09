Oba Mahallesi’nde çıkan tartışma kanlı bitti. Yaralanan patronun durumu ciddiyetini koruyor.

Alanya’da patronunu bıçaklama olayı, ilçede günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Olay, Oba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 61 yaşındaki R.A. ile patronu D.Ş. arasında henüz netleşmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OLAY KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüdü. Sözlü başlayan gerginlik, bir anda kavgaya dönüştü. R.A.’nın yanında taşıdığı bıçakla patronu D.Ş.’yi yaraladığı öğrenildi.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. D.Ş.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEME TUTUKLADI

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın nedeni henüz netlik kazanmadı. İş yerlerinde yaşanan gerilimler bazen böyle kontrolden çıkabiliyor… kimse sabah evden çıkarken böyle bir sonla karşılaşacağını düşünmez.

Alanya’da son dönemde artan benzer olaylar, iş yerlerindeki iletişim ve güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi.