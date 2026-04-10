Akdeniz hattındaki yerel yönetimlerin yakından takip ettiği, Alanya siyaset ve kamuoyunda da dikkatle izlenen sarsıcı bir gelişme yaşandı. Mersin Yenişehir Belediyesi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte polis ekiplerinin ani baskınına sahne oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir süredir büyük bir gizlilikle yürüttüğü teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından emniyet güçleri operasyon için düğmeye bastı.

ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEFTE

Adli birimlerden yansıyan çarpıcı detaylara göre, yürütülen soruşturma dosyası belediyenin en kritik koltuklarına kadar uzanıyor. Emniyet ekipleri, aralarında icracı makamlarda oturan belediye başkan yardımcıları, stratejik birim müdürleri ve kurumdan ihale alan şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu toplam 30 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarla belediye binasına giren polis ekipleri, ihale dosyalarının tutulduğu odalardaki dijital materyaller ve resmi evraklar üzerinde derinlemesine bir inceleme başlattı.

İHALEDE USULSÜZLÜK VE RÜŞVET AĞI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen tahkikatın merkezinde, kamu kaynaklarının ihaleler aracılığıyla usulsüz şekilde yönlendirildiği ve haksız kazanç sağlandığı yönündeki ağır bulgular yer alıyor. Şüphelilere yöneltilen temel suçlamalar arasında; belediyenin açtığı ihalelerde rekabet ortamının kasıtlı olarak engellendiğine işaret eden "ihaleye fesat karıştırma" ile "rüşvet" ve "irtikap" suçları bulunuyor.

SİYASETİN GÖZÜ KULAĞI BU DOSYADA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) idaresindeki Yenişehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen bu şok operasyon, yerel siyasetin bir numaralı gündem maddesine dönüştü. Şu ana kadar belediye yönetiminden veya ana muhalefet partisinin yerel kurmaylarından konuya ilişkin resmi bir savunma ya da açıklama gelmedi. Evrak aramaları sürerken, gözaltına alınan isimlerin ifade işlemleri için Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildiği bildirildi.