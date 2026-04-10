CHP’li Mersin Yenişehir Belediyesi’nde yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu Belediyesi’nde ise Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda 10 Nisan Cuma sabahı iki ayrı kentten yeni gelişmeler geldi. Mersin Yenişehir Belediyesi ile Bolu Belediyesine yönelik işlemler sabah saatlerinde başladı.

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ’NDE 30 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Yenişehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla operasyon düzenlendi. İlk bilgilere göre aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon sırasında belediye binasında da arama yapıldığı bildirildi. Yakalama işlemlerinin gün içinde sürdüğü aktarıldı. Dosyada belediye yöneticileri, bazı birim sorumluları ve şirket bağlantılı isimlerin de yer aldığı ifade ediliyor.

BOLU BELEDİYESİ’NDE 2 YENİ GÖZALTI

Bolu’da yürütülen icbar suretiyle irtikap soruşturmasında da yeni bir adım atıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İki ismin sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi. Bolu’daki soruşturma son günlerde peş peşe alınan kararlarla zaten yakından izleniyordu. Sabah gelen bu gelişme dosyanın genişlediği yorumlarına yol açtı. Şimdilik soruşturmanın yeni aşamasında hangi ek isimlerin dosyaya gireceği netleşmiş değil.

BOLU DOSYASINDA DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre aynı soruşturma kapsamında daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı ve Tanju Özcan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Belediye binasında yapılan aramalarda çok sayıda evrak ve dijital materyale de el konuldu.

Bu tablo, hem Mersin hem Bolu hattında belediyelere yönelik adli sürecin daha da büyüyebileceği beklentisini artırdı. Gün içinde savcılık ve emniyet kaynaklarından gelecek yeni açıklamalar dosyanın kapsamını daha net ortaya koyacak.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Sabah saatlerinde peş peşe gelen operasyon haberleri, siyaset ve yerel yönetimler gündemini yeniden ısıttı. Özellikle CHP’li belediyelere operasyon başlığıyla takip edilen süreçte, bundan sonraki resmi açıklamalar ve adli sevk kararları belirleyici olacak.