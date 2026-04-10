Alanya’da 10 Nisan hava durumu: Sabah ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor, sıcaklık gün boyu düşük seyredecek

SABAH SAATLERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞIŞ

Alanya’da bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. 06.00 – 12.00 saatleri arasında karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ila 6 derece arasında değişirken, yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da düşük olacak.

ÖĞLE SAATLERİNDE KISA SÜRELİ RAHATLAMA

Öğle saatlerine doğru yağışın etkisi bir miktar azalacak. 12.00 – 15.00 aralığında hafif yağmur görülecek. Sıcaklık en fazla 8 dereceye kadar çıkacak ancak hava genel olarak kapalı ve serin kalmaya devam edecek.

AKŞAM YİNE SOĞUK VE YAĞIŞLI

Günün ilerleyen saatlerinde hava yeniden sertleşecek. 15.00 – 24.00 saatleri arasında karla karışık yağmur tekrar etkili olacak. Sıcaklık 4 ila 6 derece bandında seyredecek. Özellikle akşam saatlerinde yağışın yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI: DİKKATLİ OLUN

Yetkililer, Alanya’da ani sıcaklık düşüşü ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını istiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacakların tedbirli olması, mümkünse zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor.

Kurumlar: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri.