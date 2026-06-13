Günlük hayatta karşılaşılan acil nakit ihtiyaçları, birçok tüketiciyi kredi kartlarından nakit avans çekmeye yönlendiriyor. Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, finansal danışmanlar bu işlemin uzun vadeli bir ihtiyaç kredisi gibi görülmesinin ciddi bütçe sorunlarına yol açabileceğini bildirdi. Nakit avans, standart alışverişlerden farklı olarak çekildiği an faiz işletmeye başlıyor.

Uzmanlar, nakit avans kullanımında mağduriyet yaşanmaması için belirli kurallara uyulması gerektiğinin altını çiziyor. Normal kartlı harcamalarda son ödeme tarihine kadar faizsiz bir dönem sunulurken, nakit çekimlerinde faiz yükü işlemin yapıldığı gün devreye giriyor. Bu nedenle borcun mümkün olan en kısa sürede kapatılması büyük önem taşıyor.

NAKİT AVANS ÇEKERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Beklenmedik bir gelir elde edildiğinde nakit avans borcunun vadesinden önce ödenmesi, tüketicileri fazladan faiz yükünden kurtarıyor. Ayrıca bankaların çekim esnasında uyguladığı nakit avans komisyonlarının da maliyet hesaplamasına dahil edilmesi gerekiyor. Sadece faiz oranına odaklanmak, toplam geri ödeme tutarında yanılgılara neden olabiliyor.

ASGARİ ÖDEME BÜTÇEYİ NASIL ETKİLER?

Kredi kartı ekstresinin yalnızca asgari tutarını ödemek, nakit avans borcunun katlanarak artmasına zemin hazırlıyor. Finans uzmanları, Merkez Bankası kuralları gereği nakit avans işlemlerinin en maliyetli kısa vadeli borçlanma araçlarından biri olduğuna dikkat çekerek, çekim yapılan aylarda ekstre borcunun tamamının kapatılmasını öneriyor.

Tüketici finansmanı uzmanları, bu aracın lüks harcamalar yerine yalnızca birkaç günlük geçici sıkışıklıkları çözmek amacıyla kullanılması gerektiğini hatırlatıyor. Keyfi alışverişler için nakit avans limitlerinin tüketilmesi, ilerleyen dönemde kredi notunun düşmesine ve acil durumlarda finansal savunmasız kalmaya yol açıyor.