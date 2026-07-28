Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde sahte ilanların önüne geçmek amacıyla yürütülen denetimler sosyal medyayı kapsayacak şekilde genişletildi. Ocak-haziran dönemini kapsayan incelemelerde, mevzuata aykırı hareket eden 232 emlak işletmesine toplam 28 milyon 312 bin 334 lira idari para cezası kesildi.

Denetim sürecinde Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurallarına uymayan platformlar da mercek altına alındı. Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden yasa dışı ilan yayımlanmasına olanak tanıyan Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'ne idari yaptırım uygulandı. Bakanlık bünyesindeki Yetkisiz İşletme İhbar Modülü üzerinden gelen bildirimlerin, sürecin hızlanmasında doğrudan etkili olduğu aktarıldı.

EN ÇOK CEZA YETKİ BELGESİZ ÇALIŞANLARA KESİLDİ

Sektördeki en yaygın ihlalin yetki belgesi olmadan aracılık faaliyeti yürütmek olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda, belgesiz çalıştığı belirlenen 136 işletmeye toplam 22 milyon 550 bin lira ceza uygulandı. Spekülatif fiyat artışları ve kayıt dışı faaliyetleri engellemeyi hedefleyen bakanlık, sivil toplum kuruluşlarına da bir uyarı yazısı göndererek kuralların altını çizdi.

SOSYAL MEDYADA İLAN PAYLAŞIMI NASIL YAPILMALI?

Yeni düzenlemeyle birlikte gayrimenkul danışmanları ve ikinci el araç satıcıları için pratik bir zorunluluk ortaya çıkıyor. İşletmelerin sosyal medya hesapları üzerinden doğrudan görsel veya metin ile ilan paylaşması kısıtlanırken, sadece EİDS üzerinden doğrulanmış resmi ilanların bağlantı (link) adresi paylaşılabilecek. Sistem doğrulaması olmadan sosyal medya mecralarında doğrudan ilan mahiyetinde paylaşım yapan işletmelere, tespit edilen her bir kural ihlali için 286 bin 206 liraya kadar idari para cezası verilebilecek.