MERHUM CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (88), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında bulunan Olcay Baykal'ın vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Olcay Baykal, Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedavi sırasında dün sabah yaşamını yitirdi. Vefatının ardından cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na götürüldü. Buradan hava yoluyla Ankara'ya gönderilen Olcay Baykal'ın, cuma günü 2023 yılında hayatını kaybeden eşi Deniz Baykal'ın yanına defnedileceği öğrenildi.

Lise aşkı evlilikle taçlandı

Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal ile Deniz Baykal'ın birlikteliği gençlik yıllarına dayanıyordu. Çift, 1963 yılında Deniz Baykal'ın avukatlık yaptığı dönemde ailelerinden habersiz şekilde evlenme kararı aldı.

Deniz Baykal'ın Olcay Baykal'ı Karadeniz kıyısındaki Akçakoca'ya götürdüğü ve burada nikâh kıydıkları, evliliklerini ise daha sonra ailelerine açıkladıkları biliniyor. Yıllar boyunca örnek gösterilen evliliklerinden Ataç ve Aslı isimlerinde iki çocukları dünyaya geldi.

Deniz Baykal'ın yanına defnedilecek

Yaklaşık üç yıl önce yaşamını yitiren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ardından gözlerden uzak bir yaşam süren Olcay Baykal, tedavi gördüğü Antalya'da hayata gözlerini yumdu.

Olcay Baykal'ın cenazesi, cuma günü Ankara'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından merhum eşi Deniz Baykal'ın yanına defnedilecek. Siyasi camianın yanı sıra çok sayıda seveninin de törene katılması bekleniyor.