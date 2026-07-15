CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'daki yoğun programı kapsamında Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın kurucusu Mehmet Şahin'i makamında kabul etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, vakfın bugüne kadar yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetleri, eğitim projeleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlamak, ekonomik zorluk yaşayan ailelere yardım ulaştırmak ve gençlerin sosyal gelişimine katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteren Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a bilgi verildi.

Yeni projeler masaya yatırıldı

Görüşmede yalnızca mevcut faaliyetler değil, vakfın önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler de ele alındı. Özellikle eğitim alanındaki desteklerin artırılması, gençlere yönelik sosyal ve kültürel projelerin geliştirilmesi ile toplumsal dayanışmayı güçlendirecek yeni çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Vakfın, Alanya başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediği belirtilirken, eğitim bursları ve gençlere yönelik projelerin de önümüzdeki süreçte çeşitlendirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Toplumsal dayanışma vurgusu

Ziyarette, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, eğitim fırsatlarının artırılması ve gönüllülük esasına dayalı projelerin yaygınlaştırılması konularının önemine dikkat çekildi. Vakfın bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaların toplumda önemli karşılık bulduğu belirtilirken, yeni dönemde kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde daha kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi yönündeki hedefler de değerlendirildi.

Ankara'da gerçekleşen görüşmenin, Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın gelecekteki faaliyetleri açısından önemli bir istişare niteliği taşıdığı ifade edildi.