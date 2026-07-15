İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 23 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HALUK LEVENT'E TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında hakkında tutuklama talep edilen Haluk Levent’in tutuklamaya sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda, "Yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği" ifadeleri yer aldı.

‘YARDIMLARIN ŞEFFAF YÖNETİLDİĞİNE DAİR ŞÜPHE’

Sevk yazısında, “Şüpheli Haluk Levent tarafından kurulan ve hukuken kamu yararına çalışan dernek vasfı taşımayan Ahbap Derneği’ne, özellikle 2023 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası derin insani duygularla maddi yardımların yapıldığı, toplanan fonun milyarları bulan ciddi bir hacme ulaştığı ancak toplanan bu yardımların amacına ulaşma faaliyetlerinin tüm koordine ve organizasyonunun genel olarak şüpheli Haluk Levent tarafından yönetildiği, 2023 yılından sonra bu yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği, Derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında; Ahbap Derneği’nin öz varlığının eksiltildiğine ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığı, derneğe bağış olarak gelen miktarlar ile dernek bütçesinden sarf edilen miktarların tespitine dair MASAK araştırmasının ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü olarak sürmekte olduğu anlaşılmıştır. Şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.