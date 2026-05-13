İbrahim Tatlıses ile ailesi arasında uzun süredir konuşulan gerilim yeni bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçının torunu Baran Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dedesi tarafından tehdit ve hakarete uğradığını öne sürdü.

Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran açıklamada Karakeçili, annesi ve kız kardeşi üzerinden tehdit edildiğini iddia ederek hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

“ANNEM VE KARDEŞİMLE TEHDİT EDİLDİM”

Baran Karakeçili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bir zat, annem ve kız kardeşim ile tehdit edildim ve üstüne hakarete uğradım.”

Karakeçili ayrıca avukatıyla birlikte gerekli yasal süreci başlatacaklarını belirterek, delillerin savcılığa sunulacağını ifade etti.

Ünlü isimler arasındaki aile krizleri son dönemde sosyal medyada sık sık gündeme gelirken, bu açıklama da kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılmaya başladı.

VASİYET AÇIKLAMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

İbrahim Tatlıses’in kısa süre önce yaptığı vasiyet açıklaması da yeniden tartışma yarattı. Tatlıses, yaptığı açıklamada mal varlığını devlete bırakabileceğini söylemiş ve ailesiyle yaşadığı sorunlara dikkat çekmişti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla da gündeme gelen sanatçının açıklamaları sonrası aile içindeki gerilimin büyüdüğü yorumları yapılmıştı.

MAL VARLIĞI İDDİALARI DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce kamuoyuna yansıyan iddialarda, Tatlıses’in Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda taşınmaza sahip olduğu öne sürülmüştü.

İddialara göre sanatçının;

- Seyrantepe’de 32 daire ve 4 dükkân

- Fikirtepe’de 4 daire

- İstanbul’un farklı semtlerinde 5 daire

- Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar

- İzmir’de 5 lüks daire

- Bodrum’da 12 villa ve geniş arazi

gibi yüksek değerde gayrimenkullere sahip olduğu konuşuluyor.

Taraflardan konuya ilişkin yeni bir resmi açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor.