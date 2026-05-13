Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve beraberindeki parti yöneticileri, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşme, Alanya’daki kamu kurumları ile siyasi temsilciler arasındaki istişarelerin sürmesi açısından dikkat çekti.

Ziyarete, MHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Çörekçi, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Cantürk ve İlçe Yöneticisi Muhammed Nergiz de katıldı.

ALANYA’YA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede, Alanya’nın güncel ihtiyaçları ve ilçede yürütülen kamu hizmetleri hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Yerel yönetim, kamu kurumları ve siyasi temsilciler arasındaki koordinasyonun, Alanya’nın gelişimi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Özellikle turizm, ulaşım, altyapı ve kamu yatırımları gibi Alanya’yı yakından ilgilendiren başlıklarda görüş alışverişi yapıldığı öğrenildi. Ziyaret, ilçedeki kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi açısından olumlu bir temas olarak değerlendirildi.

KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Abdurrahman Başkan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek memnuniyetini ifade etti.

Kaymakam Öztürk, Alanya’nın kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

ALANYA’DA İSTİŞARE TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Alanya’da kamu yöneticileri ile siyasi temsilciler arasında gerçekleştirilen ziyaretler, ilçenin öncelikli sorunlarının ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesine katkı sağlıyor. Bu tür temaslar, özellikle turizm sezonunun yoğunlaştığı dönemde Alanya’nın ihtiyaçlarının daha hızlı ele alınmasına yardımcı oluyor.

Antalya’nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya’da, kamu yatırımları ve hizmetlerin koordineli şekilde sürdürülmesi yerel halk ve sektör temsilcileri tarafından da yakından takip ediliyor.