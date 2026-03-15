Beşiktaş’ın Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetin ardından gözler bu kez skor kadar Sergen Yalçın’ın sağlık durumuna çevrildi. Siyah-beyazlı teknik adam rahatsızlandığı için maç sonu açıklama yapamadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği karşısında gelen 2-0’lık galibiyetin ardından basın toplantısına ve röportaj alanına çıkamadı. Kulüp cephesinden gelen ilk bilgiye göre deneyimli teknik adam maç öncesinden başlayan rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alındı.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, maç sonrasında yaptığı açıklamada Yalçın’ın halsizlik yaşadığını ve kendisine serum takıldığını söyledi. İlk açıklamalar, siyah-beyazlı camiada kısa süreli bir tedirginlik yarattı.

SERGEN YALÇIN MAÇ SONU NEDEN KONUŞMADI?

Maçın ardından kameraların karşısına geçen Murat Kaytaz, teknik direktör Sergen Yalçın’ın rahatsızlığı nedeniyle röportaja katılamadığını belirtti. Kaytaz, hocanın bir süredir kendini iyi hissetmediğini, buna rağmen takımı yalnız bırakmak istemediğini anlattı.

Beşiktaş cephesinden paylaşılan bilgiye göre Sergen Yalçın maç sonrası rahatsızlandı ve soyunma odasında tedavisine devam edildi. Bazı ilk haberlerde “halsizlik” vurgusu öne çıkarken, servis edilen resmi bilgilerde üst solunum yolu enfeksiyonu ifadesi de yer aldı.

MURAT KAYTAZ: SERUM BAĞLANDI

Yardımcı antrenör Murat Kaytaz’ın açıklamasında öne çıkan bölüm, “Hocamız dün rahatsızlandı ve serum bağlandı. Epey halsizdi ama bugün takımı yalnız bırakmak istemedi. Maç sonu soyunma odasında da serum bağlandı” sözleri oldu.

Bu açıklama sonrası taraftarların en çok aradığı başlık da doğal olarak “Sergen Yalçın’ın sağlık durumu nasıl” sorusu oldu. Şu an için kamuoyuna yansıyan bilgiler, durumun kontrol altında olduğu yönünde. Yani ilk tablo, paniği büyütecek bir açıklamadan çok, maç temposu ve rahatsızlığın birleştiği bir yorgunluk görüntüsü veriyor.

BEŞİKTAŞ’TA GÜNDEM SADECE GALİBİYET DEĞİL

Gençlerbirliği deplasmanında alınan 3 puan, Beşiktaş açısından moral değeri taşıyor. Ancak maçın hemen ardından teknik direktörün sağlık sorunu yaşaması, galibiyetin önüne geçti. Özellikle derbi sonrası toparlanma sürecine girmeye çalışan takımda teknik heyetin fiziksel olarak da yoğun bir dönemden geçtiği görülüyor.

Bir yandan lig yarışı, bir yandan kısa fikstür aralığı. Futbolda bazen skor tabelası başka şeyi gösteriyor, kulisler başka.

Kaytaz’ın açıklamalarında takımın savunma organizasyonu ve üçüncü bölge aksiyonlarını geliştirme hedefi de dikkat çekti. Beşiktaş’ın kısa süre içinde oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi teknik ekibin gözü şimdi hem oyuncu grubunda hem de hocanın sağlık durumunda olacak. Kısacası Beşiktaş’ta Sergen Yalçın son durum başlığı önümüzdeki saatlerde daha da yakından takip edilecek.

İLK BİLGİLER NEYİ GÖSTERİYOR?

Şu ana kadar paylaşılan bilgilerde hastane yatışı ya da ağır bir tabloya ilişkin resmi bir açıklama yer almadı. Kamuoyuna yansıyan çerçeve, halsizlik ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle uygulanan destek tedavisi yönünde. Bu nedenle yeni kulüp açıklaması gelene kadar, sağlık durumuna ilişkin daha ileri yorumlar yapmak için erken görünüyor.

Beşiktaş taraftarı ise doğal olarak net ve resmi açıklamayı bekliyor. Hele maç kazanılmışken, geceyi en çok meşgul eden konu skor değil hocanın durumu oldu. Çünkü bazen bir teknik direktörün kenarda durması bile takım için başlı başına mesajdır. Yarım kalan şey biraz da buydu.