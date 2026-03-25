Alanya’da çocuklar arasında yaşandığı öne sürülen istismar iddiası ilçede gündem oldu. İddiaya göre 13 yaşındaki bir çocuk, kendisinden 1 yaş büyük olan 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli çocuğu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çocuk, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Burada sulh ceza hakimliğine çıkarılan çocuk, “çocuğun cinsel istismarı” suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞLARIN KÜÇÜK OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Olayda tarafların yaşlarının küçük olması dikkat çekti. Bu tür vakalar son dönemde aileleri de tedirgin ediyor. Özellikle Alanya’da çocuklar arasında istismar vakaları konusunda uzmanlar ailelerin çocuklarını yakından takip etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.