TBMM’ye sunulan teklif sonrası emeklilere ÖTV’siz araç konusu yeniden gündemde. Ancak kapsam sınırlı; herkes yararlanamayacak.

Milyonlarca emeklinin merak ettiği “emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi” ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi sonrası beklenti yükseldi ama işin içinde önemli sınırlamalar var.

Özellikle Alanya ve Antalya’da yaşayan emekliler arasında “Ben de alabilecek miyim?” sorusu çok konuşuluyor. Ama şimdilik tablo herkesi kapsamıyor gibi.

MECLİSE SUNULDU AMA HENÜZ YASALAŞMADI

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan teklif, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu üzerinde değişiklik öngörüyor. Ancak bu teklif henüz yasalaşmış değil.

Yani şu an için emeklilere özel bir ÖTV muafiyeti yürürlükte yok. Mevcut sistem aynen devam ediyor.

Biraz karışık aslında… Çünkü sosyal medyada “çıktı” gibi yayılıyor ama henüz Meclis onayı yok.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Teklif kabul edilirse bile tüm emeklileri kapsamıyor. Öne çıkan gruplar şöyle:

- Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkarlar

- Meslek odalarına kayıtlı esnaf

- ÇKS kaydı bulunan düşük gelirli çiftçiler

SSK ve Emekli Sandığı emeklileri için şu an herhangi bir kapsam bulunmuyor.

Yani Alanya’da maaşla geçinen birçok emekli bu düzenlemeden faydalanamayabilir.

ŞARTLAR NE OLACAK?

Teklifte dikkat çeken bazı kriterler var:

- Sadece 1 kez yararlanılabilecek

- Araç 5 yıl satılamayacak

- Hak, emeklilikten sonraki ilk 5 yıl içinde kullanılacak

- Sadece binek araçlar kapsama girecek

Kısacası, alınan araç uzun süre elde tutulmak zorunda.

2026 ÖTV MUAFİYET LİMİTİ

Şu an yürürlükte olan sistemde sadece engelli vatandaşlara ÖTV muafiyeti uygulanıyor. 2026 yılı için üst limit 2 milyon 873 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Yeni düzenleme çıkarsa bu limitin benzer seviyelerde olması bekleniyor.

ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARI NASIL OLUR?

ÖTV kaldırıldığında araç fiyatlarında ciddi düşüş yaşanıyor. İşte bazı örnekler:

Togg T10X

Liste: 1.862.000 TL → ÖTV’siz: 1.692.727 TL



Toyota Corolla

Liste: 1.650.000 TL → ÖTV’siz: 916.667 TL



Fiat Egea Sedan

Liste: 1.150.000 TL → ÖTV’siz: 638.889 TL



Renault Megane

Liste: 1.950.000 TL → ÖTV’siz: 1.083.333 TL



Hyundai Bayon

Liste: 1.450.000 TL → ÖTV’siz: 805.556 TL

Bu fark, özellikle sabit gelirli emekliler için oldukça büyük. Ama tekrar söylemek lazım… Herkes için değil.

Aslında mesele şu: Emekli maaşıyla araç almak zaten zor. ÖTV kalksa bile… yine de kolay değil.

GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ NE OLUR?

Özellikle Alanya gibi ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde araç sahibi olmak ciddi bir ihtiyaç haline geldi. Yazın sıcak, kışın ulaşım derdi…

Birçok emekli toplu taşıma yerine kendi aracını kullanmak istiyor ama fiyatlar engel oluyor.

Bu düzenleme geçerse, en azından belirli bir kesim için önemli bir rahatlama sağlayabilir.

…ama geniş kapsamlı bir çözüm olmaktan hâlâ uzak.