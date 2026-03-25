Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı kız arkadaşını darp eden şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Alanya’da sevgili şiddeti olayı, bu kez Mahmutlar Mahallesi’nden geldi. İddiaya göre M.K. isimli bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kız arkadaşına şiddet uyguladı.

OLAY MAHMUTLAR’DA YAŞANDI

Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, ardından M.K.’nin kız arkadaşını darp ettiği öğrenildi. Yaşananların ardından kadın, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Mahallede bu tür olayların son dönemde daha sık konuşulmaya başlaması, özellikle Alanya’da kadına yönelik şiddet vakaları artıyor mu sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan M.K., adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir komşu “Sesler geldi ama tam anlayamadık… sonra ekipler geldi” dedi. Kısa sürdü aslında. Ama yeterince ağırdı.

ŞİDDET OLAYLARI GÜNDEMDE

Uzmanlar, özellikle yakın ilişkilerde yaşanan şiddet olaylarının ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiyor. Alanya’da sevgili şiddeti ve darp olayları gibi vakalarda erken müdahale ve hukuki süreçlerin büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine başvurması gerektiğini hatırlatıyor.