Alanya Demirtaş sahilinde dikkat çeken evcil hayvan mezarlarının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. O mezarların hikayesi, sanıldığından çok daha insani bir nedene dayanıyor.

Alanya’nın Demirtaş Mahallesi sahilinde yan yana dizilmiş, fotoğraflarla süslenmiş evcil hayvan mezarları bir süredir bölge sakinlerinin dikkatini çekiyordu. Özellikle sahil bandında bu kadar düzenli ve bakımlı mezarların bulunması merak konusu oldu.

Ortaya çıkan gerçek ise aslında oldukça sade… ama bir o kadar da ağır.

“15 YIL BİZİMLEYDİ”

Mezarların ilk sahibi olan genç kız Çağla Ö., yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“15 yıl bizimle yaşadı. Vefat etti. Onu çöpe atamazdık… Sahile gömdük, fotoğrafını koyduk. Her gün ziyaret ediyoruz.”

Genç kız, köpeğinin en çok sevdiği yerin burası olduğunu ve evlerine yakın olduğu için bu alanı tercih ettiklerini söyledi.

Sonrasında ise olay farklı bir boyut kazandı.

MEZARLAR ZAMANLA ÇOĞALDI

İlk mezarın ardından çevrede yaşayan diğer hayvan sahipleri de benzer bir yol izledi. Hayatını kaybeden evcil dostlarını aynı bölgeye gömmeye başlayan vatandaşlar, zamanla sahil kenarında küçük bir “anma alanı” oluşmasına neden oldu.

Bugün o alanda yan yana sıralanmış, bazıları solmuş fotoğraflarla çevrili mezarlar dikkat çekiyor.

Biraz garip duruyor ilk bakışta. Ama yaklaşınca… mesele değişiyor.

“DOĞRU DEĞİL AMA ANLIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi Barınak Gönüllüsü Mimar Hasan Sağlamer, durumu iki yönlü değerlendirdi.

Sağlamer, sahillerin teknik olarak defin alanı olmadığını açıkça ifade etti ancak şu sözleri dikkat çekti:

“Bu doğru bir uygulama değil ama ortada bir acı var. İnsanlar can dostlarını kaybetmiş. Buna saygı duymak gerekiyor.”

Mezarların düzenli ve bakımlı olmasının, hayvanların sahipli olduğunu ve bilinçli şekilde buraya defnedildiğini gösterdiğini belirtti.

TAŞIMAK İSTEYENLERE DESTEK

Sağlamer ayrıca çözüm önerisini de paylaştı. İsteyen vatandaşların mezarları daha uygun bir alana taşımaları için gönüllü destek verebileceklerini söyledi.

Bu süreçte sadece fiziki değil, psikolojik destek de önemli…

Hayvanını kaybeden vatandaşlar için gönüllü psikolog desteği sağlanabileceğini de belirtti.

Çünkü bazı kayıplar…

insanın içinde kalıyor.

ALANYA’DA GÜNDEME OTURDU

Alanya sahilindeki köpek mezarları, kısa sürede hem sosyal medyada hem de yerel halk arasında geniş yankı uyandırdı. Bir kesim durumu doğru bulmazken, bir kesim ise tamamen “duygusal bir ihtiyaç” olarak değerlendirdi.

Görüntü tartışmalı olabilir ama ortadaki gerçek net:

Bu mezarlar bir düzen değil… bir veda şekli.