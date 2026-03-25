Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan 8.5 milyon Euro satın alma bedeliyle kiraladığı Ernest Muçi, beklenenden çok daha iyi bir performans sergiledi.

BONSERVİSİ 8.5 MİLYON EURO

Trabzonspor’un, eylül ayında 1 milyon Euro kiralama bedeliyle Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Ernest Muçi, 13. haftadaki Başakşehir maçında attığı 2 golün ardından müthiş bir çıkış yakaladı ve takımın en kilit parçalarından biri haline geldi. Lig ve kupada 13 gol, 8 asistlik muazzam skor katkısı sağlayan Arnavut yıldız için karar verildi. Sezon başında yapılan anlaşmaya göre; Muçi’nin satın alma opsiyonu 8.5 milyon Euro. Trabzonspor cephesi, bu rakamdan 1 milyonluk kiralama ücretinin düşeceğini söylüyor. KAP açıklamasında, bonservisin 5 taksit halinde ödenebileceği de belirtilmişti.

PLAY-OFF MAÇLARI OYNAYACAK

Yazılı mukaveleye göre; Trabzonspor Temmuz ayına kadar ilk taksidi yani yaklaşık 1.5 milyon Euro’yu yatırması halinde Muçi’nin tapusunu Beşiktaş’tan almış olacak. Oyuncuyla zaten sezon başında 1 artı 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Dolayısıyla ilk taksidin Beşiktaş’a ödendiği senaryoda, Muçi ile tekrar bir görüşme yapılması gerekmiyor. Esas sürpriz, gelecek tekliflerin durumuna göre yaşanabilir... Öyle ki devre arasında dahi 12-13 milyon Euro civarında rakamlar farklı kulüpler tarafından Muçi için gözden çıkartılmıştı. Şu anda Arnavutluk Milli Takımı’nda olan ve ülkesiyle Dünya Kupası Play-Off mücadelesi verecek olan Muçi, Dünya Kupası’na gittiği senaryoda tam anlamıyla vitrine çıkacak.

İNGİLİZLER TAKİPTE

25 yaşındaki yıldız 10 numara, sezon sonuna kadar Trabzonspor’daki etkili performansını sürdürüp, üstüne bir de Dünya Kupası’na katılırsa piyasası iyice artacak. Yaz döneminde 20-25 milyon Euro civarında tekliflerin Trabzonspor’a gelmesi hiç sürpriz gözükmüyor. Çünkü başarılı oyuncuyu özellikle birkaç İngiliz kulübü çok yakından takip ediyor. Fırtına, böyle bir satış operasyonu gerçekleştirdiği takdirde ise toplamda 8.5 milyon Euro harcadığı Muçi’nin satışından 10-15 milyon Euro bandında hatta daha fazla kâr elde edebilir.

BU SEZON KARNESİ

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 29 maça çıkan Ernest Muçi, 13 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.