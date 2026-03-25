Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Milli oyuncularından yoksun çalışan sarı-lacivertlilere sakatlıklardan müjdeli bir haber geldi.

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Portekizli yıldız Nelson Semedo, bireysel saha çalışmalarına başladı. Portekizli oyuncu önümüzdeki hafta takımla çalışacak. Yıldız oyuncunu Beşiktaş derbisinde sahada yer alma ihtimali bulunuyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, derbi öncesi ipleri sağlam tutuyor. İtalyan teknik adam, futbolcularına göz açtırmıyor. Günde çift idman yapan takımına Tedesco'nun 'derbiyi mutlaka kazanmalıyız' dediği öğrenildi.

Öte yandan Tedesco milli takımlarına giden 8 oyuncunun sakatlıksız dönmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Sakatlığı bulunan Meksikalı yıldız Edson Alvarez ise Hollanda'da tedavisini sürdürüyor. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması zor gözüküyor.