Yeni sezon için Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını İngiltere’ye çevirdi. Siyah-beyazlıların, Aston Villa forması giyen Pau Torres için girişimlere başladığı öğrenildi.

Yeni sezon planlamasını sürdüren Beşiktaş’ta öncelikli hedeflerden biri savunma hattını güçlendirmek olarak belirlendi. Ara transfer döneminde kadroya katılan Emmanuel Agbadou’nun yanı sıra daha üst seviyede bir stoper takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da onayıyla Pau Torres’i gündemine aldığı belirtildi.

29 yaşındaki İspanyol savunmacının menajeriyle ilk temasın kurulduğu ifade edildi. Oyuncunun maliyetini araştıran Beşiktaş yönetiminin, sezon sonunda Aston Villa’ya resmi teklif yapmayı planladığı aktarıldı.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 27 maça çıkan Pau Torres, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen deneyimli stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.