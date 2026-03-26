Orta Doğu’da haftalardır süren ABD-İran gerilimi Brent petrolü yukarı taşımıştı. Şimdi piyasalarda “diplomasi ve ateşkes” ihtimalinin konuşulmasıyla birlikte fiyatlarda hızlı bir geri çekilme var. Bu düşüş Türkiye’de akaryakıt tabelalarına peş peşe indirim olarak yansıyor.

Dün gece yarısı motorine yapılan 3,72 TL’lik indirimin ardından, sektör kaynakları bu kez daha büyük bir ikinci indirim için rakamın netleştiğini aktardı. Son dakika bilgisine göre motorin grubunda 5 lira 44 kuruşluk (5,44 TL) indirim, Perşembeyi Cumaya bağlayan gece saat 00.01’den itibaren geçerli olacak şekilde hesaplandı.

Bu indirimde de, bir önceki düşüşte olduğu gibi Maliye’nin ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) yoluyla bir tahsilat yapmasının beklenmediği ifade ediliyor. Yani hesaplanan 5,44 TL’nin tamamının pompa fiyatına “net indirim” olarak yansıması öngörülüyor.

Benzin tarafında ise şimdilik bir hareket beklenmiyor. Sektör temsilcileri, bu gece yarısı itibarıyla benzin fiyatlarında indirim ya da zam öngörmediklerini bildirdi.

Bir yandan da gün içinde TÜPRAŞ’ın, dağıtım şirketlerine motorindeki indirimin kesinleşen rakamlarını resmi olarak iletmesi bekleniyor. Rakamlar netleştiğinde bayilerdeki tabelalar da buna göre güncellenecek.

Bu arada sürücüler için mesele sadece “litre fiyatı” değil; depo doldurmak, işe gidip gelmek, kuryenin kilometresi, servis ücretleri… Hepsi birbirine bağlı. Birkaç liralık oynama bile ay sonunda bütçede hissediliyor, hele motorinde.

Dün geceki ilk indirimin ardından, Türkiye’nin üç büyükşehrinde ortalama pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Benzin: 63,41 TL/L Motorin: 75,12 TL/L LPG (Otogaz): 30,37 TL/L

Ankara Benzin: 64,44 TL/L Motorin: 76,25 TL/L LPG (Otogaz): 30,92 TL/L

İzmir Benzin: 64,95 TL/L Motorin: 76,78 TL/L LPG (Otogaz): 30,65 TL/L

Beklenen 5,44 TL’lik indirim gerçekleşirse, İstanbul’da motorinin litre fiyatının uzun bir aradan sonra 69 TL bandına, yaklaşık 69,68 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor. Tabii serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiden bayiye, ilçeden ilçeye küçük farklılıklar gösterebiliyor; bazı yerlerde tabelaya yansıması biraz gecikebilir, bazı yerlerde de…