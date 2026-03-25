Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in geçirdiği ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı, taburcu tarihi de netleşmeye başladı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, geçirdiği düşme kazası sonrası diz kapağındaki kırık nedeniyle ameliyata alındı. Yapılan operasyonun ardından Başkan Özçelik’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AMELİYAT SORUNSUZ TAMAMLANDI

Edinilen bilgilere göre, diz bölgesinde oluşan kırık nedeniyle planlanan cerrahi müdahale sorunsuz şekilde tamamlandı. Doktorların kontrolünde tedavi süreci devam ederken, Özçelik’in genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Hastane sürecinin ardından hızlı bir toparlanma sürecine girildiği belirtiliyor. Bu tür diz kapağı kırıkları genelde dikkatli bir rehabilitasyon süreci gerektiriyor. Günlük hayatta basit bir düşmenin bile ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceği bir kez daha…

PAZARTESİ TABURCU EDİLMESİ BEKLENİYOR

Başkan Özçelik’in, mevcut planlamaya göre önümüzdeki hafta Pazartesi günü taburcu edilmesi bekleniyor. Taburculuk sonrası yapılacak kontrollerin ardından göreve dönüş sürecinin netleşeceği belirtiliyor.

Özellikle Alanya’da belediye hizmetlerinin aksamaması adına süreç yakından takip ediliyor. Vatandaşlar da gelişmeleri merakla izliyor.

BAŞKANLIK GÖREVİNE VEKALET EDİLİYOR

Başkan Özçelik’in tedavi sürecinde, Alanya Belediye Başkanlığı görevine Haydar Uyar’ın vekalet ettiği öğrenildi.

Belediye içinde işleyişin planlandığı şekilde sürdüğü belirtilirken, Özçelik’in sağlık durumunun iyiye gitmesi hem belediye çalışanları hem de Alanya halkı tarafından olumlu karşılandı.

Birçok kişi “Ne zaman dönecek?” diye soruyor. Ama doktorlar biraz daha temkinli gidiyor…