​SON günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan; Osman Tarık Özçelik ve Bülent Arınç’ın akrabalık bağı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ricada bulunduğu ve Özçelik’in asıl hedefinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu yönündeki iddialar Alanya gündemine bomba gibi düştü. 2024 yerel seçim sürecinde CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir’in teklifini uzun süre değerlendirdikten sonra kabul eden Özçelik, sessizliğini bozarak tüm bu iddiaları yalanladı.

​"SÜREÇ ALANYA’DA BAŞLADI, ALANYA’DA BİTTİ"

​Adaylık sürecinin tamamen yerel teşkilatın iradesiyle şekillendiğini belirten Başkan Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

​"2024 yılında bana adaylık teklifi, partimizin ilçe örgütü ve Başkan Bülent Kandemir tarafından yapılmıştır. Benim adaylık sürecim Alanya’da başlamış ve yine Alanya’da karara bağlanmıştır. Bu konuda ne Ankara ile ne de başka bir kişi veya şehirle hiçbir görüşmem olmamıştır. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve iddia edildiği gibi başka bir partiye üyeliğim hiç olmadı."

​"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE GÖLGE DÜŞÜRÜLMEK İSTENİYOR"

​Ortaya atılan iddiaların CHP içerisindeki uyumu bozmaya yönelik hamleler olduğunu dile getiren Özçelik, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu iddialar, partimizi karıştırmak, birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek adına kurgulanmış siyasi mühendislik çalışmalarıdır. Başka bir yere aday olmak gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı, böyle bir niyetim de yok. Biz ekibimizle birlikte gece gündüz Alanya’mıza hizmet için çaba harcıyoruz. Bu tür asılsız iddiaları dikkate dahi almıyorum."

​TEK HEDEF: ALANYA

​Başkan Osman Tarık Özçelik, açıklamasını "Tek hedefimiz Alanya’da en iyi hizmetleri hayata geçirmektir. Başka bir hedefim yoktur, olmamıştır" sözleriyle noktalayarak, görev süresi boyunca yalnızca kentin refahı için çalışacağının altını çizdi. (Sudi ÇANDIR)

