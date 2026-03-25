Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen Ultra Low Anterior Rezeksiyon (ULAR) operasyonuyla, anal kanala çok yakın yerleşimli tümörde bağırsak devamlılığı korunarak önemli bir cerrahi başarı elde edildi. Gelişme, Alanya ve Antalya bölgesindeki sağlık hizmetleri açısından da dikkat çekti.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ileri cerrahi uygulamalarla öne çıkan bir operasyona daha ev sahipliği yaptı. Hastanede görevli ALKÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Tamer Akay ile Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Serdar Arslan, hastanede ilk kez uygulanan Ultra Low Anterior Rezeksiyon (ULAR) operasyonunu gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre Alanya’da yaşayan 65 yaşındaki Şaban G., makatta ağrı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayene ve görüntüleme sonucunda, anal kanala yaklaşık 2 santimetre mesafede tümöral kitle tespit edildi. Bu bölgedeki tümörlerde cerrahi planlama, hem hastalığın kontrolü hem de hastanın yaşam kalitesi açısından ayrı önem taşıyor.

ÖNCE TÜMÖR GERİLETİLDİ, ARDINDAN AMELİYAT YAPILDI

Hastanın tedavi süreci yalnızca cerrahiyle sınırlı kalmadı. Şaban G.’nin durumu, farklı branşlardan hekimlerin değerlendirmesiyle multidisipliner yaklaşımla ele alındı. Onkoloji ekibinin uyguladığı neoadjuvan tedavi sonrasında tümör geriletildi ve anal kanala olan mesafenin yaklaşık 4 santimetreye kadar çıkarıldığı bildirildi.

Bu aşamanın ardından hastanın onayı alınarak ULAR operasyonuna geçildi. Operasyonla birlikte, tümörlü alanın çıkarılmasının yanında bağırsak devamlılığının korunması hedeflendi. Bu da hastanın günlük yaşamı açısından kritik bir başlık. Çünkü bu tür vakalarda en çok merak edilen konu, kalıcı torba ihtiyacı olup olmayacağı.

ULAR OPERASYONU NEDEN ÖNEMLİ?

Ultra Low Anterior Rezeksiyon, kalın bağırsağın makata yakın son bölümünde yer alan bazı kanserlerde kullanılan ileri cerrahi yöntemlerden biri olarak biliniyor. Bu yöntemde temel amaç, uygun hastalarda stoma yani torba ihtiyacını en aza indirmek ve mümkün olduğunca doğal bağırsak akışını koruyabilmek.

Her hasta için aynı sonucun garanti edilmediği biliniyor. Ama uygun hasta seçimi, doğru zamanlama ve deneyimli ekiple birlikte bu tarz operasyonlar, hem tedavi başarısı hem de yaşam kalitesi açısından önemli avantaj sağlayabiliyor.

Bazen haberin en önemli tarafı sadece ameliyatın yapılmış olması değil. O ameliyattan sonra hastanın evine nasıl döneceği, günlük hayatını ne ölçüde sürdürebileceği de en az bunun kadar önemli.

ALANYA’DA SAĞLIK ALTYAPISI ADINA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu operasyonun ilk kez uygulanmış olması, ilçedeki sağlık hizmetlerinin geldiği nokta açısından dikkat çekici bulundu. Özellikle rektum kanseri ameliyatı, anal kanala yakın tümör operasyonu ve torbasız kanser ameliyatı Alanya gibi başlıklarda bölgede tedavi arayan hastalar için gelişmenin önemli bir örnek oluşturduğu değerlendiriliyor.

Bir anlamda şu da var; vatandaş büyük şehir dışına çıkmadan, yaşadığı kente daha yakın merkezlerde ileri cerrahiye ulaşabilsin diye sağlık yatırımları konuşuluyor. Bu operasyon, o tartışmanın sahadaki karşılıklarından biri gibi duruyor. Tam da öyle.

Öte yandan hekim kadrosuna ilişkin bilgilerde, Tamer Akay ve Ramazan Serdar Arslan isimlerinin ALKÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kadrosunda yer aldığı görülüyor.

KANSER BELİRTİLERİNDE ERKEN BAŞVURU UYARISI

Uzmanlar, makat ağrısı, dışkılama alışkanlığında değişiklik, makattan kanama, açıklanamayan kilo kaybı ve uzun süren bağırsak şikâyetlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu tür belirtilerde erken başvuru, hem tedavi seçeneklerini artırıyor hem de organ koruyucu yaklaşımların önünü açabiliyor.

Özellikle ileri yaş grubunda görülen şikâyetlerin “geçer” diye ertelenmesi, tanı sürecini geciktirebiliyor. Bu da sonra işleri zorlaştırıyor.