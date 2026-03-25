A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off C yolu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi maçın hakemi de netleşti.

UEFA’nın açıklamasına göre, 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Francois Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek.

MAÇ TÜPRAŞ STADYUMU’NDA OYNANACAK

Ay-yıldızlı ekip, Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede taraftar desteğini arkasına alacak. İstanbul’da oynanacak karşılaşma, Dünya Kupası yolunda tek maç eleme sistemi nedeniyle büyük önem taşıyor.

RAKİP ROMANYA, HEDEF DÜNYA KUPASI

Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya karşısında alınacak galibiyet, Türkiye’yi play-off finaline taşıyacak. Milliler, bu turu geçmesi halinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

A Milli Takım, iki maçı da kazanması durumunda 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.