Şehrin gürültüsünden uzak, huzur dolu atmosferiyle dikkat çeken mekan, misafirlerine keyifli anlar sunuyor. Eşsiz Alanya manzarasına hakim konumuyla öne çıkan Sır Restaurant, doğanın tüm güzelliklerini gözler önüne seriyor. Masmavi Akdeniz, yemyeşil doğa ve kuş sesleri eşliğinde yapılan kahvaltı, ziyaretçilere adeta terapi gibi geliyor. Mekanın özenle hazırlanan serpme kahvaltı menüsünde, taptaze ürünler ve yöresel lezzetler ön plana çıkıyor. Sıcak ekmekler, doğal reçeller ve çeşitli kahvaltılıklar, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören Sır Restaurant, hem ailelerin hem de arkadaş gruplarının tercih ettiği bir buluşma noktası haline geldi. Doğa ile iç içe, manzara eşliğinde yapılan kahvaltı keyfi, Alanya’da hafta sonlarını daha da özel kılıyor. Cemali AYDINOĞLU
Alanya’da manzaraya karşı kahvaltı keyfi: Sır Restaurant yoğun ilgi görüyor
ALANYA'NIN doğayla iç içe noktalarından Tavşandamı Mevkii'nde hizmet veren Sır Restaurant, hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
