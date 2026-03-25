Alanya Hocalar Mahallesi’nde bir muz serasına yönelik kundaklama olayında 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Olay, bölgede üretim yapan çiftçiler arasında tedirginlik yarattı.

Alanya’da muz serası kundaklama olayı, ilçenin tarım üretimi açısından önemli bölgelerinden biri olan Hocalar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre M.K.’ye ait muz serası, motosikletli iki kişi tarafından gece saatlerinde ateşe verildi.

JANDARMA KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT ETTİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kundaklama olayını gerçekleştiren kişilerin H.K. (35) ve B.K. (45) olduğunu belirledi.

Yapılan detaylı araştırmada, şüphelilerin bu eylemi E.Ç. (61) isimli kişinin yönlendirmesiyle gerçekleştirdiği tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Al