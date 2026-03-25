Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk yarışı kritik bir haftayı geride bıraktı. Lider Batman Petrolspor, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor’u 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Aynı haftada en yakın takipçisi Muğlaspor’un puan kaybı yaşaması, lider ile rakibi arasındaki farkın açılmasına neden oldu. Bu sonuçlarla birlikte Batman temsilcisi, Trendyol 1. Lig’e direkt yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti.

BATMAN PETROLSPOR HATA YAPMADI

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın her iki yarısında bulduğu gollerle skoru lehine çevirdi. Şanlıurfaspor’un çabası skoru değiştirmeye yetmedi ve mücadele 2-1 Batman Petrolspor üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle birlikte Batman temsilcisi, sezonun en kritik virajlarından birinde hata yapmayarak liderliğini perçinledi.

MUĞLASPOR’A ALTINORDU ENGELİ

Zirve yarışının diğer önemli ayağında ise Muğlaspor, deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmada 3 kırmızı kartın çıkması oyunun sertliğini gözler önüne sererken, Muğlaspor’un kaybettiği 2 puan zirve yarışında ağır bir darbe oldu.

ZİRVE YARIŞINDA DENGE DEĞİŞTİ

Alınan sonuçların ardından Batman Petrolspor ile Muğlaspor arasındaki puan farkı 5’e çıktı. Bu tablo, sezonun son haftalarına girilirken şampiyonluk yarışında dengeleri önemli ölçüde değiştirdi.

Özellikle Akdeniz temsilcisi Muğlaspor’un yaşadığı puan kaybı, bölge futbolunu yakından takip eden Alanya ve Antalya’daki futbolseverler için de dikkat çeken bir gelişme oldu.

Sezonun kalan haftalarında Batman Petrolspor’un hata yapmaması halinde doğrudan 1. Lig’e yükselmesi güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.