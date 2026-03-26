Kanada'nın Toronto kentinde uluslararası bir şirkette yönetici ve müşavir olarak görev yapan Zeynep Ceren Ayman ile yine Toronto'da Boston Pizza bünyesinde yönetici olarak çalışan İsmet Nejat Şatana'nın birlikteliği, ailelerin de katıldığı anlamlı bir törenle taçlandı. Sade ve samimi bir ortamda gerçekleşen nişan töreninde, genç çiftin yüzükleri aile büyükleri tarafından takıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken aileler de bu özel ana tanıklık etmenin sevincini yaşadı. Yakın çevrenin katılımıyla gerçekleşen nişan töreni, sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu. Zeynep Ceren Ayman ve İsmet Nejat Şatana çifti, evlilik yolunda attıkları bu ilk adımla birlikte yeni bir hayatın kapılarını araladı. Aileler ise genç çifte mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu. Cemali AYDINOĞLU
Ayman ve Şatana ailelerinde mutlu gün: Genç çift nişanlandı
GEÇMİŞ dönem Alanya Tapu Müdürü Fikret Ayman ve Isparta 10. Noteri Nuray Ayman'ın kızları Zeynep Ceren Ayman ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanlıklar Danışmanı Necati Şatana ve Derya Şatana'nın oğulları İsmet Nejat Şatana nişanlanarak hayatlarını birleştirme yolunda önemli bir adım attı.
