İstanbul Büyükçekmece'de 7 Haziran 2024 tarihinde cansız bedeni denizde bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cinayetine ilişkin yargı süreci tamamlandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, ikisi tutuklu biri firari toplam üç sanığın yargılandığı davada nihai karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan birini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, diğer sanığa 18 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

VAHŞETİN DETAYLARI VE MÜTALAA

Resmi makamların aktardığına göre, genç kadının bedeni Mimar Sinan Sahili açıklarında elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı ve üzerine ağırlık bağlanmış halde bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen Yavuz Güngör ve Fırat Baykara isimli şüpheliler tutuklanarak yargı önüne çıkarılmıştı. Davanın bir önceki duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

KAMUOYU VE ALANYA'DAKİ YANSIMALARI

Ülke genelinde büyük tepki çeken kadın cinayeti davaları ve mahkemelerden çıkan emsal kararlar, Alanya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle şiddet olaylarına karşı sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü farkındalık çalışmaları, bu tür yargı süreçlerine olan toplumsal ilgiyi sürekli kılıyor. Hukuk çevreleri, mahkemelerin verdiği ağırlaştırılmış müebbet cezalarının caydırıcılık unsuru taşıması açısından büyük önem arz ettiğini vurguluyor.

Verilen ceza kararlarının ardından, dosyada firari konumda bulunan üçüncü sanığın yakalanmasına yönelik emniyet birimlerinin çalışmaları devam ediyor. Yargı sürecinin istinaf aşamasına geçip geçmeyeceği ise sanık ve müşteki avukatlarının yapacağı yasal başvuruların ardından netlik kazanacak.