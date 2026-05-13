Bartın’ın Amasra ilçesinde çocuk istismarı soruşturması, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik yürütülen soruşturmada dosyanın kapsamı genişlerken, mağdur çocuğun annesi T.Ö. de tutuklandı.

İSİMSİZ İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 13 bin 705 nüfuslu Amasra’da aylarca sürdüğü öne sürülen olaylar, 18 Nisan’da emniyete yapılan isimsiz ihbar sonrası ortaya çıktı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada dijital materyaller ve sosyal medya yazışmaları incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında mağdur kız çocuğunun sosyal medya üzerinden görüştüğü bazı kişiler tarafından istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğu belirtildi.

TOPLAM 36 KİŞİNİN BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Dosyada yer alan bilgilere göre mağdur çocukla bağlantılı olduğu belirlenen kişilerin sayısı 36’ya ulaştı. Şüphelilerin 26’sının yetişkin, 10’unun ise 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

İddialara göre bazı şüphelilerin birbirlerini tanıdığı, bazı olayların ise birden fazla kişinin dahil olduğu şekilde gerçekleştiği öne sürüldü. Soruşturma dosyasında, şüphelilerin mağdurun yaşını bildikleri halde ilişkiyi sürdürdükleri yönünde değerlendirmeler yer aldı.

ANNE DE TUTUKLANDI

Soruşturmada dikkat çeken gelişmelerden biri de mağdur çocuğun annesi T.Ö.’nün tutuklanması oldu. Yetkililer, annenin “aile yükümlülüğünü ihlal” ile “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamalarıyla cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Dosyada yer alan iddialara göre, ailesinin boşanmasının ardından kardeşleriyle yaşamaya başlayan kız çocuğunun geceleri evden çıktığı ve kendisinden yaşça büyük kişilerle görüştüğünün aile tarafından bilindiği öne sürüldü.

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, sürecin ilk andan itibaren takip edildiği belirtilirken mağdur çocuğun devlet korumasına alındığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:

“Mağdur çocuk ve ailesine uzman ekipler tarafından psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış ve devlet korumasına yerleştirilmiştir.”

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Daha önce 33 kişinin tutuklandığı soruşturmada 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Dosyada yer alan şüpheliler hakkında yargılama sürecinin devam ettiği öğrenildi.