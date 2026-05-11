Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri alındı. Adliye kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, dün saat 12.00'de başlayan ve 03.00'e kadar süren işlemlerde her iki şüpheli de avukatları eşliğinde savcılığa beyanda bulundu.

Soruşturma dosyasında yer alan belgelere göre, Gökhan Böcek ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını öne sürdü. Babasının yeniden aday gösterilmesi karşılığında 1 milyon euro istendiğini iddia eden Gökhan Böcek, durumu babasına ilettiğinde "Gereğini yap" yanıtını aldığını ve parayı bir aracı vasıtasıyla Ağbaba'ya teslim ettiğini iddia etti.

"POŞETTE 200 BİN DOLAR" İDDİASI VE BABA BÖCEK'İN ONAYI

İfade tutanaklarına yansıyan diğer detaylarda Gökhan Böcek, Özgür Özel'in Antalya ziyareti sırasında babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim edildiğini ve Konyaaltı belediye başkanlığı seçim sürecinde partiye 15 milyon lira destek sağlandığını ileri sürdü. Muhittin Böcek ise savcılık beyanında, oğlunun 1 milyon euro istendiğine yönelik iddialarını doğruladı. Görevden uzaklaştırılan başkan, parti genel merkezinin kampanya çalışmaları için maddi yardım taleplerini karşılaması yönünde oğluna daha önceden talimat verdiğini belirterek, "Sen gereğini yap" dediğini kabul etti.

ALANYA VE BÖLGE SİYASETİNDE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük ilçelerinden biri olan Alanya'da, büyükşehir yönetimini doğrudan ilgilendiren bu hukuki süreç muhtemel etkileri nedeniyle dikkatle izleniyor. Bölgedeki kamu hizmetleri ve yerel siyasi dengeler açısından önem taşıyan 41 sanıklı davanın seyri, ilçe kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor.

AĞBABA'DAN RET VE TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Dosya kapsamında adı geçen Veli Ağbaba, söz konusu iddialara "Gerçekle bağdaşmayan iftiralar" şeklinde yanıt verdiğini duyurdu. Öte yandan, Gökhan Böcek'in 2 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eşinin Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiği ve Özgür Özel'e 20 milyon dolar verildiği yönündeki iddiaları yalanladığı bilgisi de kayıtlara geçti.

Antalya'da görülen 41 sanıklı davanın ikinci duruşması dördüncü gününde tamamlandı. Mahkeme heyeti, Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye talebine rağmen, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Aynı duruşmada sanıklardan Fazlı Ateş'in ise tahliyesine karar verildiği bildirildi.