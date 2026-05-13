Muğla’nın turizm merkezi Bodrumda meydana gelen trafik kazası, görenleri şaşkına çevirdi. Konacık Mahallesi’nde yeni devlet hastanesi yolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araç adeta hurdaya döndü. Üst kısmı tamamen ezilen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Konacık Mahallesi yeni hastane bağlantı yolunda meydana geldi. Ömer Özdemir yönetimindeki 26 EF 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve yol kenarındaki bariyerlere büyük bir hızla çarptı.

TAVANI TAMAMEN EZİLDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı tamamen çökerken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Ömer Özdemir, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

“ARAÇLARA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU SAĞA KIRDIM”

Kaza sırasında araçta yalnız olduğunu söyleyen Ömer Özdemir, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

“Önümde konvoy halinde araçlar vardı. Onlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım. O anda araç savruldu ve kontrolümden çıktı.”

Sürücünün ifadesi, olası daha büyük bir zincirleme kazanın son anda önlenmiş olabileceğini ortaya koydu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Bodrum’da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç trafiğinin arttığı yollarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha gündeme geldi. Özellikle hastane bağlantı yolları ve yoğun kullanılan kavşaklarda hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi, benzer kazaların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.