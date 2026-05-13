Galatasaray forması giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradı. Olay sonrası yaşanan arbede ve şüphelinin kaçış anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

AVM'DE YUMRUKLU SALDIRI

Olayın, dün saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi’ndeki bir AVM içerisinde bulunan kafeterya bölümünde yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre Lucas Torreira, padel oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Y. isimli şüpheli futbolcunun yanına geldi.

İddialara göre Yusuf Y., merdiven başında Torreira’nın yüzüne yumruk attı. Çevrede bulunan görevliler ve futbolcunun yakın çevresi kısa sürede araya girerek tarafları ayırdı.

TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırının ardından AVM’den ayrılmaya çalışan Yusuf Y.’nin bir taksiye bindiği belirlendi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin “kasten yaralama” suçundan daha önce de kaydı bulunduğu öğrenildi.

“KIZ ARKADAŞIMLA İLGİLENİYORDU” İDDİASI

Emniyette ifade veren Yusuf Y.’nin, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira’nın da ilgilendiğini öne sürdüğü belirtildi. Bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM’ye geldiğini söylediği aktarıldı.

Lucas Torreira ise ifadesinde İpek B.’nin kendi kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi.

ŞOFÖRÜ DE KAVGAYA KARIŞTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olay sırasında Torreira’nın şoförü Eray S.’nin tarafları ayırmak amacıyla Yusuf Y.’ye yumruk attığı tespit edildi.

Sağlık kontrollerinde Torreira’nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Yusuf Y., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Şüpheli daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Öte yandan saldırının hemen ardından yaşanan arbede, güvenlik görevlilerinin müdahalesi ve şüphelinin kaçış anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.