Dünya genelinde tırmanan sıcak çatışmalar ve değişen savaş stratejileri, askeri teknolojilerde yepyeni bir dönemin kapısını araladı. Türkiye'nin ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren ve Alanya kamuoyu tarafından da yakından takip edilen yerli savunma sanayisi hamlelerine kritik bir yenisi eklendi. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), düşman hattının çok derinlerine sızarak stratejik hedefleri imha edecek kapasitedeki yeni "Uzun Menzilli Kamikaze İHA" projesinin ilk test uçuşu görüntülerini paylaştı.

KÜRESEL SAVAŞLARIN YENİ KABUSU

İnsansız ve patlayıcı yüklü bu sistemlerin "oyun değiştirici" ve yıkıcı etkisi, ilk olarak Ukrayna-Rusya cephesinde tüm dünyanın gözleri önüne serilmişti. Asimetrik savaşın en büyük kozu haline gelen kamikaze İHA'lar (dolanan mühimmat), son olarak Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren krizde başrolü oynadı. ABD ve İsrail'in askeri adımlarına karşı İran'ın misilleme olarak devreye soktuğu uzun menzilli kamikaze envanteri; Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar devasa bir coğrafyada kullanıldı. Yaşanan bu gerilim, sınır ötesi caydırıcılığın artık uzun menzilli insansız vurucu sistemlerden geçtiğini bir kez daha ispatladı.

SINIRLARI AŞAN STRATEJİK VURUŞ GÜCÜ

Bugüne dek sahada taktiksel olarak kullanılabilen döner ve sabit kanatlı çeşitli insansız araçları güvenlik güçlerine teslim eden Türkiye, bu yeni projeyle stratejik menzil boşluğunu dolduruyor. Dünyadaki sıcak çatışma örneklerinin yarattığı acil ihtiyacı dikkate alan STM, sınırların çok ötesindeki hedefleri vurabilecek kapasitede yeni bir teknoloji üretti. Bölgedeki diğer muadilleri gibi yüzlerce kilometrelik bir menzile sahip olacak bu sistem, Türkiye'nin derin darbe (deep strike) gücünü en üst seviyeye çıkaracak.

GÖKYÜZÜNDE İLK GÖVDE GÖSTERİSİ

Savunma kulislerinde şok etkisi yaratan ve büyük merak uyandıran ilk test uçuşu görüntülerinde, beyaz gövdeli yeni nesil İHA'nın gökyüzündeki stabil süzülüşü dikkat çekti. Aerodinamik tasarımı sayesinde çok uzun mesafeleri kat edebilecek şekilde dizayn edilen ve arka pervaneli itici motora sahip olan sistemin tanıtım videosu, "Uzun Menzilli Kamikaze İHA Çok Yakında!" mesajıyla son buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi için gün sayan bu ölümcül silahın, Türkiye'nin sınır ötesindeki operasyonel ve caydırıcı gücüne devasa bir çarpan etkisi yapması bekleniyor.